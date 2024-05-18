年薪最高達50萬元　江西多地公開招聘聘任制公務員

江西多地公開招聘聘任制公務員，稅前年薪最高可達50萬元（人民幣，下同）。



江西多地公開招聘聘任制公務員，稅前年薪最高可達50萬元人民幣。（新華社）

據「江西發布」消息，江西贛州、上饒、景德鎮，於周三（15日）發布2024年公開招聘聘任制公務員公告。翌日，省會南昌亦發布相關公告。

招聘聘任制公務員的單位，均為當地的經濟技術開發區、高新技術產業園區。其中，贛州、上饒、景德鎮的招聘崗位，涉及光伏新能源產業、航空產業、高端裝備製造產業、數字經濟產業等專業領域；南昌招聘的則是電子信息產業、新能源產業、汽車產業的招商引資四級高級主管崗位。

薪資方面，各地均開出了稅前40到50萬元年薪的薪資水平。其中，贛州的招聘崗位，有的為年薪40萬元，有的為年薪50萬元；上饒的崗位，為年薪45萬元；景德鎮的崗位，為年薪40到50萬元；南昌的崗位，則為年薪45到50萬元。

圖為2024年度公務員筆試現場。（新華社）

究竟何類人才才可應聘上述崗位？招聘要求中，各地均要求年齡在40周歲以下，取得博士研究生學歷、學位的可放寬至45周歲以下。在學歷方面，上饒、景德鎮、南昌要求全日制碩士研究生及以上學歷、學位；贛州則要求博士研究生學歷、學位，並取得全日制碩士研究生學歷、學位，或者是全日制碩士研究生學歷、學位，且本科階段就讀「雙一流」高校。此外，在工作經歷及業績成果方面，大多要求擁有5年以上相關工作經歷，部分同時要求具有一定年限的領導或管理崗位工作經驗，以及具備相應職業資格證書，或者500強企業工作經歷等。

那麼，什麼是聘任制公務員？相關文件顯示，聘任制公務員是指以合同形式聘任、依法履行公職、納入國家行政編制、由國家財政負擔工資福利的工作人員。而設立聘任制公務員，是為了健全用人機制，滿足機關吸引和使用優秀人才的需求，提高公務員隊伍專業化水平。

而聘任制公務員的聘任合同期限為一年至五年，由聘任機關根據工作任務和目標與擬聘任公務員協商確定。首次簽訂聘任合同的，可以約定試用期，試用期為一個月至六個月。聘任為領導職務的，聘任合同期限為三年至五年，試用期為一年。