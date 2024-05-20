賴清德就職｜國台辦斥：謀「獨」挑釁　暴露「台獨工作者」本性

台灣今（20）日組成新屆政府，賴清德在就職演說中，矢言循憲政體制維持現狀，但強調兩岸互不隸屬，夾帶「兩國論」強烈色彩。國台辦、外交部20日紛紛做出回應。國台辦抨擊賴清德講話，頑固堅持台獨立場，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。外交部則稱，台獨是死路一條，推行台獨分裂都註定失敗。



國務院台辦發言人陳斌華20日就賴清德就職演說有關兩岸關係內容表示，「當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。

2024年5月20日，新任台灣的總統副總統就職典禮上午9時舉行，圖為蔡英文、賴清德與蕭美琴（左起）現身台府前向觀禮者致意。（中央社LIVE影音截圖）

陳斌華表示，賴清德談話頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。陳斌華強調，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣內部的主流民意，抨擊賴清德罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。

陳斌華重申，中國大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，「台獨與台海和平水火不容」。強調北京解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對台獨分裂和外來干涉的行動堅決有力。對於任何形式的台獨分裂行徑，決不容忍、決不姑息。

2024年5月20日，賴清德發表就職演說。（中央社LIVE影音截圖）

針對兩岸統一，陳斌華表示，不管台灣內部局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。北京將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。

同日，外交部發言人汪文斌下午主持例行記者會，席間也被問及賴清德在就職演講中表示兩岸並沒有隸屬關係，還強調台灣擁有主權。汪文斌對此簡短回應，稱「我要強調的是，『台獨』是死路一條，不管打著什麼幌子、什麼旗號，推行『台獨』分裂都註定失敗」。