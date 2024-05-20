賴清德就職演說： 循憲政體制維持現狀　兩岸互不隸屬

台灣今（20）日組成新屆政府，賴清德與蕭美琴上午9點完成宣誓就職，賴清德並於11點以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題，發表30分鐘的就職演說，宣示要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮，但也強調兩岸互不隸屬。



賴清德在就職演說首先表示，他以無比堅定的心情，接受人民的託付就職，將依據台灣憲政體制，肩負帶領台灣勇往前進的重責大任。賴清德自言，台灣已是「世界民主鏈」的亮點，民主台灣的光榮時代已經來臨。

在對外關係上，賴清德表示，台灣將持續與民主國家，形成「民主共同體」，彼此交流各領域的發展經驗，一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰。

2024年5月20日，賴清德發表就職演說。（中央社LIVE影音截圖）

在兩岸議題上，賴清德在演講中一如以往以「中國」稱呼大陸。賴清德強調，「民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標」，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。

賴清德呼籲北京停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

賴清德表示，台灣人熱愛和平，與人為善，他始終認為，如果領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。

2024年5月20日，新任台灣的總統副總統就職典禮上午9時舉行，圖為蔡英文與賴清德現身台府前向觀禮者致意。（中央社LIVE影音截圖）

賴清德表示，希望中國大陸正視「中華民國」存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗、交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及大陸學位生赴台就學開始，一起追求和平共榮。

值得注意的是，賴清德在就職演說中提到12次中華民國，提到一次《中華民國憲法》，但並未提及《兩岸人民關係條例》，同時強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

立法院應該遵守程序正義

在內政方面，賴清德提到立法院「三黨不過半」的情況，形容是全民選擇的新模式，要以新思維看待，代表朝野政黨都能分享各自的理念，並共同承擔挑戰。他又提到立法院的議事運作應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。