賴清德就職｜國台辦：極力乞求外部勢力撐腰打氣　棋子必將成棄子

台灣的新任總統賴清德20日發表就職演說，引發大陸極大反彈，大陸國台辦21日晚上再度抨擊「台獨」是絕路，妄圖「倚外謀獨」只會自食惡果，「棋子」必將成「棄子」。



針對賴清德就職演說內容，國台辦21日晚上再度抨擊「台獨」是絕路，妄圖「倚外謀獨」只會自食惡果，「棋子」必將成「棄子」。（微博＠國台辦發布）

國台辦21日晚上發布發言人陳斌華與記者的問答內容。陳斌華指出，「台灣地區領導人（指賴清德）」20日講話通篇充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙，「台獨」立場更加激進冒險，大肆宣揚所謂「主權獨立」、「兩岸互不隸屬」、「台灣住民自決」等分裂謬論，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動「台灣問題國際化」，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，可謂是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」。這充分證明，其是島內主流民意的背叛者、台海及地區和平穩定的破壞者。

陳斌華續指，從賴清德在講話中，刻意包裝、欲蓋彌彰地宣稱「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、台灣是「我們國家的名稱」。這是在販賣「兩國論」、搞「台獨正名」，表明其上任伊始就迫不及待露出「台獨」真面目，態度極為倡狂，主張更加激進。

陳斌華稱，賴清德不僅沒有回答兩岸關係性質這一根本問題，而且妄圖改變兩岸關係性質。這是對一個中國原則的嚴重挑釁。

陳斌華稱，從賴清德在講話中，鼓吹「中華民國台灣的未來，由二千三百萬人民共同決定」，以「台灣住民自決」來包藏「台獨」野心。必須指出的是，台灣是中國不可分割的一部分，其前途只能由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。

陳斌華稱，賴清德再怎麼奴顏婢膝向外部勢力獻媚求援，也只不過是一枚「棋子」。「台獨」是絕路，妄圖「倚外謀獨」只會自食惡果，「棋子」必將成「棄子」。

陳斌華再提到，台灣地區領導人在講話中，極力渲染大陸「威脅」、「灰色脅迫」，鼓噪「提升全民保家衛國的意識」、「強化國防力量」、「發揮威懾力量」。