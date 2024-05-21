大陸回應520演說：對賴清德強烈不滿　但寄希望台灣人民

賴清德5月20日的就職演說，在沿襲蔡英文兩岸主張的同時展現出更強烈的台獨意識形態，預示今後台海兩岸對抗風險上升。大陸政府和官媒作出了強硬回應，從中既可以看出對賴清德演說的強烈不滿，又展現出團結台灣人民來反獨的政策取向。

5月20日，大陸國台辦對賴清德就職演說的回應包含兩層含義。第一，民進黨和賴清德嚴重破壞兩岸關係與台海和平。大陸國台辦先是認為「當前，台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持『台獨』分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，勾連外部勢力不斷進行謀『獨』挑釁」，後是猛烈批評賴清德的就職演說「頑固堅持『台獨』立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖『倚外謀獨』、『以武謀獨』」，「罔顧民意、逆流而動，釋放了謀『獨』挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其『台獨工作者』的本性」。

第二，寄希望台灣人民，保持定力，重申既有對台政策。大陸國台辦認為：「要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意。」這一說法與今年初賴清德當選時大陸國台辦的表態「民進黨並不能代表島內主流民意」一脈相承。

正因這樣，大陸國台辦表示：「不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和『九二共識』，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。」這說明大陸對台政策不會因為賴清德的就職演說而發生改變，「團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展」依然是大陸信奉的政策。

同一天，中共中央政治局委員、外交部長王毅在阿斯塔納出席上海合作組織外長會議期間，就賴清德就職儀式闡明瞭大陸立場。王毅既從歷史和法理維度重申一個中國原則，再度強調「中國終將統一、必將統一」的決心，又表達出一個中國原則之於台海和平的定海神針作用，嚴厲批評「『台獨』分裂行徑，構成對國際秩序最嚴重的挑戰，對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞」。

2024年5月20日，新任台灣的總統副總統就職典禮上午9時舉行，圖為蔡英文、賴清德與蕭美琴。（中央社LIVE影音截圖）

除此之外，王毅還表示：「近來，包括上海合作組織成員國在內的許多國家政要和各界人士密集發出恪守一個中國原則的正義之聲，堅定支持中方反『獨』促統的正義事業，再次說明國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動。任何人妄圖挑戰一個中國原則，都將以失敗告終。他們每興風作浪一次，國際社會堅持一個中國的共識就鞏固一分，對中方立場的理解支持就增進一分。這就是得道多助、失道寡助的道理。」這既讓人聯想到最近中俄聯合聲明涉台部分比2023年多了「實現國家統一」的表述，又說明大陸將從國際層面加大力度推行反獨促統政策。

外交部發言人在5月20日的記者會上表示，「堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是大義所在、人心所向」，「歷史大勢不可阻擋，『台獨』註定是死路一條」。

新華社、《人民日報》等大陸官媒同樣作出了強硬回應。比如，新華社在題為《玩火者必自焚——評台灣地區領導人「5·20」講話》的文章中，以十分激烈的措辭痛批賴清德「徹頭徹尾的『麻煩製造者』的真面目」，指出賴清德「只會將台灣推向更大險境，給台灣同胞帶來深重禍害」。《人民日報》則發文《「台獨工作者」一紙空文賣國禍台》，批評賴清德「一心走挑釁對抗的邪路，註定要撞南牆」。

可以看出，賴清德的就職演說已經進一步破壞大陸對他本就負面的觀感，大陸的不滿溢於言表。不過即便如此，大陸既有對台政策不會發生改變，大陸依舊希望和平解決台灣問題，依舊會把賴清德與台灣人民區分開來，依舊注重團結台灣人民。