官媒首秀全新突擊運輸型直-20　分析：適應快速投送第一波攻擊

解放軍自製直-20直升機的武裝改型近期首度出現在官方報道中，官媒援引專家分析，其中一架直-20機鼻部位加裝機載球形光電裝置，並於其舷窗外部安裝短翼，符合各方預料的直-20 武裝版特性，研判日後會有更多直-20改型直昇機接續開發。



官媒《解放軍報》20日刊登了第76集團軍二級上士苑玉強實現成為空中機械技師夢想的故事。而報道中所附的照片中，出現了兩架直-20直升機，圖說中寫著這是「國產某新型直升機」。

解放軍自製直-20直升機的武裝改型最近首度出現在《解放軍報》的官方報道中。（中國軍網）

針對直-20直升機官宣曝光，《中國軍網》指出，曝光照片中2架超低空飛行的直-20通用直升機，較近的直-20明顯與照片後方的直-20，在機鼻部位加裝了一個圓形裝置，疑似為俗稱「光電球」的機載球形光電裝置，同時機身右側還可發現其舷窗外部安裝短翼，推斷在左側應該也加裝相同短翼。

《環球時報》則是援引觀察家分析，指「光電球+兩側短翼」組合，說明這架直-20並非簡單的運輸型，而是可在短翼下掛載多款武器的突擊運輸型，「符合各方預料的直-20 武裝版特性」。

此外，《騰訊軍事》進一步介紹道，此次直-20突擊運輸型所安裝的機載球形光電裝置，集成紅外熱像儀、跟蹤系統、目標指示器、激光測距儀和CCD攝像機等，可大幅度提升航空器的光電偵察和對彈藥制導能力。至於兩側短翼則可掛載多款型號火力，以美軍「黑鷹」突擊運輸型為例，可在兩側短翼下掛載最多16枚「地獄火」反坦克導彈，數量追平AH-64「阿帕契」的反坦克導彈最大攜帶量。強調這種模式很適合在高烈度對抗環境下快速投送第一波攻擊，等待第一批機降部隊站穩腳跟且掃清附近的敵方火力點後，普通的運輸直升機就能更加安全投送來第二波、第三波等後續部隊戰力。

一些分析人士將MQ-9無人機使用的導彈確定為AGM-114「地獄火」，這是一種致命的超音速反坦克武器，目前已被美軍廣泛用於攻擊不同目標。（California Naitonal Guard圖片）

《環球時報》另根據一位要求匿名的中國軍事專家說法報道，指直-20是很棒的通用平台，可以製造出多種改型，而武裝版就是合乎邏輯的發展，因為它可以在武裝突擊任務中，為基礎版護航。

北京中國航空學會《航空知識》主編王亞南則稱，直-20原版設計是要作為用途廣泛的中型通用直升機，改裝潛力巨大，可分為用在特殊任務、反潛戰、巡邏和偵察等任務上的不同型。

然而，航空工業CG中還在直-20新改型的機頭右側畫了個長矛狀的桿子，很可能是受油探管，但在《解放軍報》發布的照片中，卻未看到這特點。而直-20總設計師鄧景輝2022年接受央視專訪時曾說，直-20可能會升級，包括未來增加可以空中受油等能力。