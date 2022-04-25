直-20反潛直升機首次公開　將提升中國海軍反潛能力

央視國防軍事頻道4月22日晚間播出的《軍事報道》節目中出現了直-20反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降的畫面，從畫面可以看出直-20反潛直升機採用了海軍直升機常用的白色塗裝，這也是直-20基礎上發展的反潛直升機首次公開亮相。



通常反潛直升機配備了光電、雷達、吊放聲吶等搜潛設備，發現目標後可用自身攜帶的反潛魚雷或深水炸彈進行攻擊，此前中國海軍已經列裝了直-8、直-9等反潛直升機。

直-20是中國自主研發的新一代10噸級戰術通用運輸直升機，在2019年國慶70周年閲兵式首次公開亮相。

在當年舉行的第五屆天津國際直升機博覽會上，直-20首次近距離與公眾見面，根據官方的展板介紹，直-20戰術通用直升機是中國自主研製的中型雙發多用途直升機，應用了電傳飛控、旋翼防/除冰等新技術，可在晝夜複雜氣象條件下，遂行機降和運輸等多樣化任務，具有全域全時出動能力。

分析認為，作為中國新型戰術通用直升機，直-20可以衍生出滿足不同需求的型號，包括反潛直升機，直-20反潛直升機的列裝將進一步提升海軍的反潛能力。

根據央視軍事今年1月報道，航空工業集團直升機所總設計師鄧景輝介紹了「明星機型」直-20適合怎樣改進，鄧景輝表示，可提升其自身能力，例如空中受油增加航程、在艙內加裝安全氣囊保護乘員。