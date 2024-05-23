央視著名前體育評述員泰國墮樓亡　年僅42歲　好友朱婷發文悼念

撰文：孫聖然
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據泰媒報道，前央視著名體育評述員田宗琦，在曼谷墮樓身亡，年僅42歲。女排名將朱婷發文悼念稱，「你雖已離開這個現實世界，但你永遠在我心中。而我們也永遠與你同在。」

事發地點為一幢8層高的公寓。（網上圖片）

據泰國《星暹日報》周三（22日）報道，在內地排球圈非常知名的前央視體育評述員田宗琦，日前在曼谷不行墮樓身亡。

報道指，事發地點為一幢8層高的公寓，當局在公寓後方地面發現死者遺體。死者為42歲的中國籍的Tian Zongqi（田宗琦）。

報道續指，死者遺體被發現時身着黑色短袖、灰色短褲，臉上有傷痕，頭部破損，右腿變形。

報道稱，死者單獨一人入住酒店，由公寓的6層跌落，碰到樓體外側的隔牆，跌落的地點為酒店放置花盆、鋪設管道所用的場所。目前，案件還在進一步調查中。

田宗琦治喪小組於周三發布訃告，指田宗琦於5月9日在泰國曼谷意外離世，過去兩周時間，朋友們按照田宗琦父母的意願，低調處理了後事。

女排名將朱婷亦於周四（23日）早發文悼念，「我記得咱們的第一次見面、吃飯、長談，我記得你對我的每一次鼓勵、批評、擁抱。你說你能理解我，我信的，因為我們都是從農村出來的」，「在我眼里，你像風一樣，說來就來，說走就走。現在，你雖已離開這個現實世界，但你永遠在我心中。而我們也永遠與你同在。」

朱婷發文悼念田宗琦。（微博）

2015年，中國女排在女排世界盃中奪冠，田宗琦在旁述過程中哽咽高喊「中國女排時隔11年重回世界之巔」的一刻，另不少內地排球迷印象十分深刻。

2016年，田宗琦離開央視，轉行投身電影界。在赴韓國學習導演專業後，於2020年執導拍攝處女作——首部土家族歌舞電影《為誰而舞》，該片還還入圍了北京國際電影節。

公開資料顯示，田宗琦出生於1982年9月22日，大學畢業於武漢大學新聞與傳播學院，2005年進入中央電視台工作，曾旁述排球、乒乓球、跳水、網球、冰壺和極限運動等多個體育賽事。

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