｢回不來了｣濟南夫婦失聯1月　曾赴香港最後定位泰國　由曼谷回家

近期，濟南一對夫婦失聯近一個月。相關調查顯示，二人於4月9日從濟南出發前往深圳，然後從深圳北坐高鐵抵達香港，其最後一次手機定位顯示在泰國。夫婦倆離家前並未告知家屬，家屬報警求助。



據內媒最新消息，失聯的夫妻已於5月5日（周日）平安回到濟南，與家人見面。



內媒《新黃河》5日報道指，失聯夫妻的家人表示，夫妻返程的機票是由曼谷起飛直達濟南。

家人表示，「前幾天晚上，他們夫妻倆突然主動聯繫，讓我們幫忙買機票。家裏人收到消息之後立刻買上機票，然後就順利接上了。電話裏，夫妻倆沒有多說其他事情。」

對於此次夫妻倆前往泰國的原因，其家人稱具體情況暫時不清楚。「他們也受到了驚嚇，今天剛剛接回家，現在心情還是不行。」對於其他情況，夫妻倆家人表示暫時不方便透露。

濟南夫婦失聯一月，家人在網絡發文尋人。（網絡資源圖）

據早前報道，夫婦二人的姐姐王女士稱，4月初時，她聯繫弟弟王成林，發現打電話已打不通。王女士表示，一家人溝通之後，發現夫婦倆離家前並未告知其他人，且不知去向。隨後，王女士和家人便立刻報警。

「警察給的信息顯示，夫婦二人於4月9日從遙墻（濟南遙墻國際機場）坐飛機到深圳，然後從深圳北坐G5633次高鐵到香港，具體是帶什麽東西、穿什麽衣服都不知道。」至於王成林為何前往深圳，而後又轉道香港，王女士與家人均表示不清楚。 由於王成林的手機卡是用家人的身份證辦理的，王姐姐便通過補辦手機卡的形式，發現了弟弟王成林手機近期的通話詳單。

「上面顯示是4月9日下午4點多，有在香港打過電話，4月10日開始顯示在泰國，4月10日給重慶的手機號打了4次，每次都是十幾秒，最多是44秒。最後一個電話是4月11日晚上11點50左右，撥打了濟南的號碼，此後再沒有任何通話記錄。」

據王姐姐介紹，弟弟王成林夫婦有個兩歲的孩子。過去夫婦二人都在超市工作，這次兩人失聯之後才發現，從2024年開始已經不在超市上班。王女士介紹，王成林夫婦二人的經濟條件不算好，兩人的孩子此前曾做過肝臟移植手術。

王女士與家人報警後，王成林曾在4月14日給家裏人打過語音電話。「電話裏說他錯了，回不來了。」