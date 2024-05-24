軍事專家：台灣被圍困會變「死島」　解放軍掌控台海戰場主動權

周四（23日）開始，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習。軍事專家、國防大學國家安全學院副教授張弛，分析了解放軍在台灣島的三個方向進行軍演的意義，並表示，「我們掌控整個台海戰場主動權」。



解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

今次軍演，東部戰區在台灣島的北部、南部、東部三個方向的海空域展開了聯合打擊演練。張弛表示，「在台灣島北部進行演練，不僅對台北政治和軍事重要目標進行威懾，而且是對民進黨當局的一個敲打。」

而在台灣島南部進行演練，一是在政治上痛擊「台獨」大本營。二是經濟上對台灣島進行封鎖。高雄港是台灣第一大港，因此演習具有掐住高雄港這一台灣海上門戶，沉重打擊台灣對外貿易的意味。三是軍事方面，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，今次軍演表明解放軍能夠把台灣當局的海軍牢牢困在港內，是對「台獨」勢力「以武謀獨」幻想的有力震懾。

在台灣島東部進行演練，是為了阻斷三條線。一是阻斷台灣能源進口的生命線。二是阻斷「台獨」勢力想要逃避制裁、向外逃竄的逃跑線。三是阻斷美國一些盟友向「台獨」勢力提供援助的支援線。

軍事專家、國防大學國家安全學院副教授張弛。（網上圖片）

張弛還介紹，今次軍演的特別之處，包括演習形成新常態，「只要『台獨』分裂勢力挑釁一次，解放軍就進取一步，這就是『反切香腸』的新常態」；烏丘嶼和東引島作為台灣的外島，地理位置十分重要，台軍將其視為台海防禦作戰的最前哨，今次軍演，艦艇的活動進一步擠壓了台軍的活動空間。

此外，今次軍演還是解放軍又一次富有創意的實戰探索，「台灣是一個孤島，孤懸於海上，自持力較弱，台灣經濟是外向型的，能源消費大部分依賴進口。一旦被圍困、封鎖，很容易導致經濟崩潰，變成一個死島。解放軍的這次演習就重點演練了對台灣島進行封鎖的新模式。」