圍台軍演｜台軍：偵獲解放軍殲16等戰機49架次　35架次越「中線」

解放軍東部戰區今日（23日）早上宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。台軍今日亦出動戰艦與解放軍近距離對峙。

台防衛部門今日晚間表示，共偵查到解放軍蘇愷-30、殲-16及空警-500等各型主、輔戰機計49架次出海活動，其中35架次逾越「中線」及其延伸線，進入台灣島北部、中部及西南空域。



台灣防衛部門表示，自今日上午7時20分起，陸續偵查到解放軍軍機「蘇愷-30」、「殲-16」及「空警-500」等各型主、輔戰機計49架次出海活動，其中35架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合解放軍軍艦執行「聯合利劍-2024A」軍演。

台防衛部門表示，早上解放軍海空軍兵力演習開始之後，不久就抵近24海浬線，也是目前最靠近台灣的地方，解放軍在接近的時候，台軍軍機及艦艇都有加以應處，目前解放軍演習艦艇都維持在24海浬區域，空中兵力亦是。

對於解放軍是否有實彈射擊的部分，台防衛部門表示，這段期間解放軍演訓科目都還持續進行當中，內部實彈射擊僅在大陸境內進行，台海空域部分還沒有使用實彈的狀況。