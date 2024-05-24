解放軍圍台軍演｜最新畫面曝　解放軍艦在台海與台艦僅距0.6海浬

解放軍東部戰區23日宣布在台灣周邊海域開展「聯合利劍-2024A」演習，據東部戰區24日午後發布最新演習畫面顯示，中國海軍「南通艦」在台灣海峽執行戰備警巡與實兵演練，台灣海軍「鄭和艦」緊跟在後，兩艦相距僅0.6海浬（1.1112公里）。



《央視》報道，根據解放軍東部戰區消息，火箭砲車24日在閩東某訓練場已經進入到發射戰備，對目標區域進行第一波次模擬火力打擊。

東部戰區24日發布最新演習畫面顯示，中國海軍「南通艦」在台灣海峽執行戰備警巡與實兵演練，台灣海軍「鄭和艦」緊跟在後，相距僅0.6海浬。（東部戰區微信公眾號）

東部戰區陸軍某旅姜曉東表示，作為陸軍新質作戰力量，「火箭炮兵打得遠、打得準、打得猛」，能夠對作戰目標實現全域全時火力精確打擊，「只要黨中央、中央軍委、習主席一聲令下，我們隨時做好戰鬥準備，堅決消滅一切台獨分裂勢力」。

報道引述火箭軍某旅人員表示，今次演習僅先完成導彈武器準備，以進行多波次模擬火力打擊。

《央視》記者指台灣海軍鄭和艦在解放軍南通艦後方跟隨。（微博@央視軍事）

此外，隨艦採訪的央視記者報道稱，中國海軍「南通艦」24日在台灣海峽執行戰備警巡與實兵演練期間，可目視台灣海軍艦艇「鄭和艦」，兩艦距離僅0.6海里。

台媒《聯合報》報道指出，「南通艦」是解放軍海軍054A型飛彈護衛艦，該艦可單獨或者協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇及潛艇，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。不過，這個艦型並未出現在東部戰區23日主動發布的武器海報清單內，顯示武器設備或有擴充。