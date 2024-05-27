內地10省取消房貸利率下限　央行新政有助刺激房市交易量

中國人民銀行日前一口氣發布多項搶救房市的新政策，新政推出至今一周，內地四大一線城市領銜下調住房公積金貸款利率，並且有超過十個省份宣布取消房貸利率下限，並降低首付比率，外界預期後續將有助於提振房市交易量。



中國發佈了近年來刺激房地產的最強舉措。（視覺中國）

內媒《第一財經》報道，受到利多政策刺激，當下市場信心正逐步提升，內地多數城市樓盤來客量增多，新房活躍度有所提升。唯整體成交數據尚未明顯提高，政策效果仍待發酵。但已有從業者樂觀表示，在微觀層面，變化正在累積，「新政推出這段時間忙壞了」，感覺「市場信心比以前強」。

具體來看，在央行新政推出後，內地公積金貸款利率迎來調整，北上廣深四大一線城率先宣布調降住房公積金貸款利率，隨後包含西安、長沙等二線城市，以及遼寧、湖北、江蘇、江西、河南等省份均跟進。各地公積金政策調整後，降低自備款比率、取消房貸利率下限大潮緊接著到來。

中國人民銀行5月17日宣布，將設立規模達人民幣3000億元保障性住房再貸款，預計將帶動銀行貸款5000億元。（視覺中國）

報道整理，包括吉林、湖北、廣西、雲南、山西、寧夏、山西、甘肅、河北、陝西、廣東（省內19個城市）、重慶等超過十個省份、直轄市，以及部分城市全面下調商業性個人住房貸款最低自備款比率，首購自備款比率不低於15%，二套房不低於25%，同時取消房貸利率下限。

廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉分析，地方對房貸利率政策反應比較快，一方面是需求端政策比較容易實施；另一方面，銀行也迫切想要加大貸款投放，因為對銀行來說，房貸算是比較優質的貸款。

北京市住建委4月30日宣布鬆綁住房限購。（資料圖片）

至於內地一線城市政策是否會繼續放開，同樣備受關注。廣東省24日對省內佛山、惠州、東莞等19城進行房貸政策調整，首套房自備款比率調整為不低於15%，二套房首付比率調整不低於25%，並取消利率下限，而這19城並未包括省內兩個一線城市。

李宇嘉認為，廣州、深圳作為一線城市是否把首付比率進一步下調，要視其他城市落實後，市場需求端能否有所起色；同時還需觀察，央行釋放利多後，這兩城房市能否在房貸政策不變情況下被推動起來。