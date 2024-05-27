董軍出席香會將見美防長　分析：中美恢復軍事溝通　必談台灣問題

國防部5月27日發布消息稱，5月29日至6月3日，國防部長董軍將應邀出席第21屆香格里拉對話會並訪問新加坡。內地學者認為，中美兩國防長會晤是中美兩軍近一段時期以來互動交流的延續，表明兩個大國軍隊各層級已恢復保持常態化溝通；但美軍持續在台海問題上指手畫腳，台灣問題必然是兩國防長無法迴避的話題。



美國防部本月24日已先行宣布國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月31日至6月2日將出席新加坡出席香格里拉對話。回顧中美防長上次舉行面對面會晤是在2022年11月22日東盟防長擴大會期間。今年4月16日，董軍應約與美國房部長奧斯丁視訊通話，也是中美元首去年11月三藩市會晤後兩國防長首次溝通對話。

2023年6月4日，時任國防部長李尚福（圖左）以及美國防部長奧斯汀分別在新加坡香格里拉酒店出席「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表演說的情形。（Reuters）

內媒《環球時報》援引北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華分析，指出當前中美兩軍互動正處在一個高度複雜的關鍵時期。一方面今年以來中美兩軍順利落實兩國元首會晤精神，已全面恢復兩軍交流；另一方面，在台海等問題上美軍一直在指手畫腳，伺機插手干預。因此中美防長會晤期間談什麼，氛圍如何，都將成為外界觀察世界上兩大軍事強國走勢的依據。

不過，卓華認為，即便雙方有交鋒，也是一種立場交流，好過對話處於「真空狀態」。

內地軍事專家張軍社則認為，兩軍關係是中美兩國關係的一個晴雨表。在中美關係總體發展趨穩的時候，雙方軍事交流互動也相應增多，因此中美防長在香會期間舉行會晤的概率很高，「標誌著中美兩軍軍事溝通全面恢復」。

此外，針對台灣問題，張軍社強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是中美關係發展的政治基礎。張軍社表示，中美兩國防長會晤勢必會談到台灣問題，中方會重申要求美方將承諾落到實處，嚴格遵守一個中國原則，停止干涉台灣事務。只有美國尊重中國的核心利益，中美兩國兩軍關係才能穩定向前發展。