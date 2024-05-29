中糧集團原副總經理周政被捕　涉貪污受賄、濫用職權罪

中糧集團有限公司原黨組成員、副總經理周政涉嫌受賄、貪污、國有公司人員濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

日前，經最高人民檢察院指定管轄，山西省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、貪污罪、國有公司人員濫用職權罪對周政作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



中糧集團原黨組成員、副總經理周政被捕。（網上圖片）

據早前報道，去年11月，周政涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。及至今年5月，遭開除黨籍處分。

公開資料顯示，現年61歲的周政曾在原航空航天部第609研究所工作。1993年後，他先後在中糧南方包裝有限公司、中糧杭州美特容器有限公司、中糧集團包裝實業部和中糧發展有限公司任職。

2008年6月，周政任中糧地產（集團）有限公司總經理，2010年12月起任中糧地產董事長。2012年，周政任中糧集團副總裁，2013年12月任中糧集團黨組成員，並於2013年起兼任大悅城地產有限公司董事會主席、執行董事。

2019年，中糧地產完成了對大悅城地產股權的收購，更名為大悅城控股，周政繼續擔任董事長。2021年3月，周政辭去大悅城控股董事長職務。2022年3月，他不再擔任中糧集團副總經理。