鄭永年呼籲北京借鑒西德：對台「單邊開放」　解放軍看著就行

知名學者鄭永年近年多次提倡中國對外「單邊開放」的益處，認為能有利破解美國對華圍堵，承繼概念而下，在兩岸關係發展面向，鄭永年舉兩德統一為例，強調世界歷史上的統一都是胡蘿蔔加大棒，且「胡蘿蔔要甜」，呼籲北京借鑒西德，應對台灣採取「單邊開放」，並將台灣吸納成為以中國為主體的共同市場之中，「解放軍只要看著就行了」。



台媒《聯合報》報道，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年29日上午在「第四屆攜手圓夢兩岸同胞交流研討活動」上發表演說，提到美國這些年在台灣議題上打認知戰，這是非常危險的，從中國大陸的角度，他建議「要用我們浙江人的方式來解決台灣問題」。

鄭永年表示，這就是「社會經濟文化交流」，至於解放軍「看著」就行了，「你獨立了我一定要打，但是統一還是要靠社會經濟文化的交往」。他引用前台灣副總統蕭萬長的「兩岸共同市場」概念，倡議構建一個以大灣區為核心，把海南島、福建省融合進來，可以構建一個「南方共同大市場」，也把台灣包括進來。

分隔東、西德國的柏林圍牆在1989年11月9日倒下，不少東德人隨即湧到西柏林，獲大批西德民眾夾道歡迎。（Reuters）

同時，鄭永年另提倡構建「中國—東盟大市場」，認為台灣基本上也屬於這兩個大市場的一部分，強調「對台灣我們一直在提倡，要『單邊開放』」，他解釋，「既然把台灣看成一個省的話，就是單邊開放就行了」。

鄭永年主張，中國大陸要像以前的西德學習，就是西德有個聯邦憲法，有個法律非常重要，東德的老百姓無論是穿過柏林牆，還是從第三地到了西德，都是享受國民待遇，「這個是非常好的，鼓勵兩岸交往」。

海峽兩岸經貿交易會是福州對外開放的重要窗口，也是兩岸交流合作的重要平台。圖為海峽兩岸經貿交易會上設定的台灣青年創業展區。（中新社）

「我覺得我們首先要給台灣同胞這些單邊開放」，鄭永年認為，現在北京政府在很多方面例如簽證方面，已經對更多的國家進行單邊開放，也應該包含對台灣同胞採取相同的單邊開放措施。

鄭永年強調，「統一不會自動掉下來，世界歷史上的統一都是胡蘿蔔加大棒，且胡蘿蔔要甜」，兩岸都是中國人，我們不能像歷史上出現過的悲劇，所以不是個能力問題，是一個意願問題，「這個意願如何轉換成現實？就要靠我們今天這樣的多交流多交往，實現共同利益，在共同利益之上實現一個共識」。