鄭永年：「中國式現代化」會在開放狀態下實現

12月2日，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年在廣州「讀懂中國」國際會議活動上向記者表示，他反對的並不是普遍性、普世性，而是將西方性當作唯一的普遍性。



綜合內媒報道，鄭永年2日在接受記者群訪時指出，讀懂中國就要讀懂「中國式現代化」，且「中國式現代化」會在開放的狀態下實現，中方與西方是共贏經濟體。

對於國家間的交往之道，鄭永年主張要能從別人的角度來看待問題，並藉由推崇已故前美國國務卿基辛格的行事為例，稱許多中國人緬懷基辛格，但基辛格作為美國人，也要維護美國利益，但他能從不同國家的角度來看待問題，思考如何共同維護關係，透過合作來追求共同的利益，「這是基辛格吸引人的地方」。

鄭永年認為，即使是職場同事之間的打交道，都要能從別人的角度來看待問題，否則打交道就很困難，國家之間當然也是如此。

習近平指，中國將分步實現全面建成小康社會、基本實現社會主義現代化，最終建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。（新華社）

有關「中國式現代化」的意涵與實踐，鄭永年過去曾表示，「中國式現代化」既是建立在中國自身的歷史經驗，也是建立在西方的歷史經驗教訓上。

鄭永年2日進一步針對「中國式現代化」概念提出分析，認為相較於過去僅僅強調「中國特色」，現應突出不同地區的特色都可能有相似的地方，要將不同地區的經驗結合起來看。

「第五個現代化」是習近平對幾代中共領導人的政治繼承，也是其新時代的改革目標。圖為習近平在中國改革開放40周年的慶祝會上為受表彰者鼓掌。（新華社）

鄭永年表示，恰恰是因為當下社會陷入了碎片化的狀況，找到大格局就更為重要。「我們不能被碎片化的資訊、被『資訊繭房』牽著鼻子走，這也是媒體朋友們需要思考的問題。」

鄭永年認為，「inclusive development（包容性增長）」是對「共同富裕」概念的一個比較好的英語翻譯。在他看來，中國的經濟發展、「一帶一路」倡議都應該讓各個階層的人都能受惠。

2023年「讀懂中國」國際會議（廣州）於12月1日至3日在廣州越秀國際會議中心舉辦，參會國際嘉賓70餘位，來自30多個國家和地區。本屆會議由中國國家創新與發展戰略研究會、中國人民外交學會、廣東省人民政府主辦，廣州市人民政府承辦。