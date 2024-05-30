台軍方偵獲38架解放軍機、7軍艦「南北包夾」　距基隆僅72公里

解放軍在台灣總統賴清德就職後，啟動連續兩天的「聯合利劍-2024A」軍演，但軍演落幕後仍持續在台海周邊進行戰備警巡。



台灣國防部30日公布29日清晨6時至30日清晨6時的解放軍動態。台灣軍方稱，偵獲38架次解放軍機、解放軍艦7艘次；而根據活動示意圖，活動範圍呈現南北包夾的態勢，最近距離基隆僅39浬（約72公里）。



解放軍東部戰區5月23日上午宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。台軍亦出動戰艦與解放軍近距離對峙：

+ 3

台灣軍方稱，根據29日清晨6時至30日清晨6時的解放軍動態，偵獲解放軍機38架次，其中有28架次越過海峽中線，進入北部及西南空域；另外，同時也偵獲解放軍艦7艘次，海警船4艘次。台灣軍方稱，對此，軍則運用任務機、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

台灣軍方釋出的解放軍機活動示意圖。（圖／國防部提供，點圖放大）

根據台灣軍方釋出的活動示意圖顯示，解放軍機主要在中線以西活動，不過在北部、西南部都有越過中線的情勢，呈現對台南北包夾的態勢。在距離方面，北邊一度接近基隆約39浬（約72公里），而南邊距離鵝鑾鼻約69浬。