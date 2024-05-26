圍台軍演｜解放軍東部戰區公開演習主要裝備　殲20等悉數亮相

解放軍東部戰區5月23日上午宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。台軍亦出動戰艦與解放軍近距離對峙。

東部戰區亦發布繁體字版組合海報，介紹參加此次演習的主要裝備，殲-20，殲-16，中華神盾052D，071型登陸艦、遠箱火等悉數亮相。



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殲-20和殲-16是中國空軍現役主力戰機。其中，殲-20具有高隱身性、高態勢感知、高機動性等特點，是一把對空、對海作戰，奪取制空權的利劍。殲-16是中國自主研發的雙座、重型多用途戰鬥機，它既可完成制空作戰任務，也能實施對地、對海打擊。

052D型驅逐艦則是解放軍繼052C型驅逐艦後又一種配備相控陣雷達與垂直發射區域防空導彈系統的現代化防空驅逐艦，有「中華神盾」之稱。071型登陸艦是海軍大型多功能兩棲船塢登陸艦，可作為登陸艇的母艦，用來運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，也可搭載兩棲車輛，以及起降大型直升機。

遠箱火是陸軍的新型遠程火箭炮系統，它具備遠程箱式發射系統，能夠配備不同口徑的火箭彈，打擊能力強，靈活發射，在戰場上發揮著關鍵作用。