去年獲評「中國最具幸福感城市」　太原為何連日頻發跳河事件？

山西太原連日來發生多宗跳河事件，有消息稱，「自5月13日開始，每天至少有一個跳河的，沒有間斷。」事件引發廣泛關注後，當局回應指，跳河均屬個人行為。至於跳河原因，有內地網民分析與經濟相關。而值得一提的是，太原去年才剛剛獲得「中國最具幸福感城市」的榮譽稱號。



據早前報道，有網民在X社交平台做出記錄指，5月10日到21日，太原市跳河致9人死亡；另在微博也有消息指，自5月13日開始，太原每天至少有一個跳河的，沒有間斷。

據悉，跳河事件多發生在橫跨汾河的迎澤大橋上，惟近日或是為了防止民眾靠近，當地政府稱，自5月20日起開始對迎澤大橋進行提升改造工程，全線封路、封橋，工程預計10月初結束。

有網民路過迎澤大橋時拍片稱，「橋封了一半，一側已經裝上圍板，不能『那個』（跳河）了，大橋封路直接不讓靠近。」亦有網民透露，迎澤大橋現時24小時有警察值守，甚至還招募志願者守橋，有救援隊待命。

那麼，跳河事件的背後原因究竟是什麼？雖然官方僅稱「屬個人原因」，但有分析認為這與太原經濟增速墊底息息相關。

據資料顯示，太原作為人口420萬的省會城市，GDP只有5000多億元（人民幣，下同），在全國城市排名51名。舉例來說，同樣是北方省會城市的鄭州GDP為1.36萬億元，而比亞迪公司的年營收亦有6000多億元。

有網民表示，太原人普通工作的月薪約為三四千元，並且很多人還沒有社保，「本來有規模的企業就不多，這些年經濟又不景氣，失業率上升，普通老百姓的日子難過是肯定的，一旦生大病就面臨破產。」

此外，值得一提的是，2023年太原才剛剛獲得了「中國最具幸福感城市」的榮譽稱號。

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