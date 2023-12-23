鍋爐安裝封閉房間內缺通風設施　太原自建出租房29人一氧化碳中毒

據微信公眾號「中國消防」周六（23日）消息，12月16日下午3時許，山西省太原市小店區南畔社區一自建出租房發生一起一氧化碳中毒事故，造成29人受傷。



據指，今年7月，南畔村村民趙某在其申請的宅基地上新建了5層樓房，共74個房間，建築面積1820平方米。他並將自家原有的兩台常壓熱水鍋爐安裝在房內，其中1號鍋爐安裝在一層西側一房間內，2號鍋爐安裝在一層樓梯間內，使用天然氣作為燃料。兩台鍋爐房均有安裝推拉門，鍋爐運行時推拉門處於關閉狀態。而兩台鍋爐的煙道及煙囪均為碳鋼材質，鍋爐煙氣出口與管道連接處未進行焊接密封處理，採用直徑0.2米的鋼管直接套在鍋爐煙氣出口，接口處有明顯縫隙。

事發於「雲朵住宿」。（中國消防）

8月，趙某將自建房命名為「雲朵住宿」，對外進行長期租賃，主要對象為富士康精密電子（太原）有限公司和周邊單位員工。12月16日，在零下10度左右的氣溫下，60名租客在房間內休息，多數房間都關閉了房門和窗戶。下午，當租戶郝某回到雲朵住宿，發現韋某等多名工友身體不適，隨即報警求救。救護人員抵達現場開展救援，並將所有租戶轉移至室外，並送醫治療。截至12月20日，29名傷者中，已有3人出院，26人仍留院觀察。

經現場勘察並結合專家意見，當局初步判斷事故的直接原因，是鍋爐安裝在封閉房間內且沒有通風設施，鍋爐內燃燒不充分，煙氣中含有一定濃度的一氧化碳，通過鍋爐爐體與煙道連接縫隙處外溢，導致多名租戶中毒。醫院檢查顯示，傷者碳氧血紅蛋白均超過正常值，診斷為一氧化碳中毒。具體原因有待進一步調查。

鍋爐及煙道連接處。（中國消防）

據介紹，天氣寒冷，環境門窗緊閉、換氣減少，且使用燃氣鍋爐、燃氣熱水器、煤爐，以及一些餐飲企業違規使用燃氣「聚能環」、「防風罩」等產品的情況下，易導致一氧化碳中毒。當局請各地區和有關企業單位，重點對存在上述風險的出租房、賓館、餐館、食堂、宿舍等場所，開展風險隱患排查整改；加強安全宣傳教育，嚴防發生一氧化碳中毒事故。