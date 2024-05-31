國務院中止對台134項商品ECFA關稅減讓　商務部：責任全在民進黨

國務院關稅稅則委員會發布公告決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）部分產品（第二批）關稅減讓。自今年6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。



反制台灣歧視性違規

財政部官網31日發布消息，指台灣單方面對中國大陸產品出口，採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定，即使國務院關稅稅則委員會去年年底發布稅委會公告2023年第9號，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓，但台灣仍未採取任何有效措施，取消對中國大陸的貿易限制。

財政部官網31日發布消息，宣布對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。（財政部官網截圖）

因此，根據《海峽兩岸經濟合作框架協議》，國務院關稅稅則委員會按規定和程序，決定進一步中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓。自6月15日起，對原產於台灣地區的附件所列潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率，依現行相關規定執行。

根據公告，被中止適用ECFA的台灣商品包括：潤滑油基礎油、液體石蠟和重質液體石蠟、異丙醇、正丁醇等134項產品。

國台辦：支持中止對台部分產品關稅減讓措施

國務院關稅稅則委員會、財政部發布上述公告後，國台辦和商務部旋即發布說法。國台辦發言人陳斌華31日迅速回應，抨擊民進黨政府阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作，國台辦支持相關主管部門採取進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的措施。商務部稱，有關責任完全在民進黨當局。

陳斌華指出，長期以來，台灣單方面對2500多項中國大陸產品出口採取歧視性貿易限制，違反了ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的規定，損害了兩岸企業利益和兩岸同胞福祉。

國務院宣布將中止對台134項商品ECFA關稅減讓，國台辦新聞發言人陳斌華31日抨擊賴清德政府宣揚台獨，是中國大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。。（央視新聞）

去年12月21日，中國大陸宣布中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅減讓後，民進黨政府不僅未採取任何措施取消對大陸的貿易限制，還不斷變本加厲，阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。「鑒此，我們支持相關主管部門採取進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的措施」。

陳斌華重申，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可透過兩岸協商予以妥善解決。但賴清德政府頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鉤斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是中國大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。

陳斌華表示事實再度證明，搞「台獨」就沒有和平，就沒有發展，只會「禍台」「害台」，只會讓台灣企業、民眾利益受損。

陳斌華強調，官方始終尊重、關愛、造福台灣同胞，始終對促進兩岸經濟交流合作持積極態度，將一如既往歡迎和支援台胞台企赴中國大陸投資發展，率先同台胞台企分享中國式現代化發展機遇，為台胞台企提供更多同等待遇，持續深化兩岸融合發展，更多造福兩岸同胞。