延長貿易壁壘調查　台學者：表明北京握主動權　或以ECFA對台制裁

商務部宣佈延長對台貿易壁壘調查期限至明年1月12日，即台灣總統大選前一天，台官方遂稱此舉出自政治動機，指控北京企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉。國台辦11日回批民進黨說法不符事實，顛倒是非，藉機進行政治操弄，徒煽動兩岸對立。台灣學者則認為，北京用經貿手段影響台灣大選，最後甚有可能操作ECFA項目，對台進行制裁。



國台辦發言人陳斌華11日在記者會上表示，民進黨當局長期單方面大量限制大陸產品輸入，這是客觀事實。商務部宣布延長對台貿易壁壘調查期限，是根據有關規定和調查需要做出的決定，是正常程式。

國台辦主任宋濤9月22日出席湖南長沙的2023湘台經貿交流合作會時表示，「我們支持大陸主管部門結合對台貿易壁壘調查情況、依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠」。（中國台灣網）

陳斌華表示，一段時間以來，民進黨當局不但不採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，以各種藉口和手段，阻撓破壞兩岸交流合作，這只會壓縮台灣經濟的發展空間，直接損害廣大台灣同胞的切身利益。

陳斌華認為，ECFA自生效實施以來，給兩岸業界特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的利益。希望保障ECFA繼續生效實施，是台灣主流民意，這也證明ECFA是一項造福台灣同胞的好協議。陳斌華強調，廣大台灣同胞的利益福祉要得到保障和增進，關鍵在於兩岸同胞團結起來，堅決反對台獨分裂行徑，共同維護和推動兩岸關係和平發展。

對此，台灣淡江大學兩岸研究中心主任張五岳認為，北京是希望用經貿手段影響台灣大選，延期在預期之中，調查結果也在預期之中，就看大陸未來會採取的貿易報復為何。

2010年ECFA談判台北會商，時任海基會副董事長兼秘書長高孔廉（右）與時任海協會常務副會長鄭立中（左）握手。（資料圖片）

張五岳表示，商務部今年4月12日公告 ，決定就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。首先，貿易調查，需要對很多企業包括大量的台商和台資企業做調查，這需要很詳細的資料，需要時間。其次，兩岸公部門也需要磋商，就有無違反相關規定進行協商，而不是單方面宣布。但兩岸缺乏政治互信，北京此時使用經貿為手段，是將貿易壁壘調查視為對台施壓手段。

張五岳認為，北京此時提出貿易壁壘調查，主要還是想強調，北京已牢牢掌握兩岸關係的主動權；其次是想讓台灣民眾在大選時，感受兩岸經貿可能出現危機，這是台灣過去歷次選舉不曾有過的壓力。

2022年6月10日，中國大陸海關總署發出通知，指由於多次檢出禁用藥物，將自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸。（截圖自中國海關總署網站）

台灣中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣則指出，針對貿易壁壘調查，商務部定位在違反WTO規定，但國台辦則再衍生至ECFA議題；若是前者，北京是不能任意制裁台灣，但若收斂到ECFA，陸方就可以單方面做出制裁。未來商務部和國台辦步調是否趨向一致，值得觀察。

顏慧欣推測，北京極有可能拿ECFA項目開刀，但不明說是ECFA，而是針對ECFA早收清單，目的是讓台灣無法用WTO規則回擊。