山東寧陽縣煤礦透水事故8人被困　3月曾違反《安全生產法》被罰

6月1日，位於山東泰安寧陽縣的山東能源華豐煤礦發生透水事故，8人被困。救援工作仍然持續。



《極目新聞》報道，寧陽縣華豐鎮人民政府工作人員表示，鎮政府只在外圍協助救援，沒有到救援現場。寧陽縣應急管理局工作人員表示，正與礦山溝通救援事宜。目前，山東能源集團礦山救護二大隊一中隊的救援人員已經前往現場參加救援

據寧陽縣應急管理局通報稱，事故發生後，省、市、縣三級立即啟動應急處置機制，成立聯合救援指揮部，全力組織開展救援。

2020年11月，曾有報道介紹華豐煤礦是一座有百年開採歷史的老礦，煤種主要為優質氣煤和氣肥煤。但隨著長達百年的開採，礦老井深、條件複雜、災害嚴重，生存壓力巨大。

華豐煤礦。（百度）

另據公開信息，華豐煤礦於1958年改擴建，採深已超千米，是年產原煤百萬噸的特級質量標準化、現代化企業，現有員工超過萬人。

天眼查APP消息，2024年3月，華豐煤礦因違反《中華人民共和國安全生產法》、不符合《煤礦安全規程》被泰安市能源局行政處罰3次，罰款共計32萬元人民幣。

另據國家礦山安全監察局山東局官方消息，2022年3月22日，新汶礦業集團有限責任公司華豐煤礦11105上平巷掘進工作面發生一起頂板事故，造成1人死亡，1人受傷。