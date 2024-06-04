中英互揭諜報｜學者：英國MI6與CIA關係密切　｢有些活動配合美方｣

國家安全部3日透過官方公眾號發布消息，點名破獲英國祕密情報局（MI6，軍情六處）策反中央機關王、周姓夫婦重大間諜案件，進一步偵辦中。現代國際關係研究院研究員、反恐問題專家李偉分析，這是一宗典型的引誘拉攏案例，指MI6與美國中情局（CIA）關係非常密切，有些活動實際上配合美方，可以看出國外情報機構針對中國的情報活動非常全面，對此要保持高度警惕。



根據國安部消息，任職中央國家機關工作人員王某某，2015年申請參加中英交流專案赴英留學，遭英國祕密情報局（MI6）接近滲透，爾後利誘策反，而王妻周某也在某核心要害單位工作，後在王某極力策動下，答應為英方蒐集情報，一同成為英方間諜。

國家安全部近期頻繁對外揭露破獲涉外間諜案。（視覺中國）

內媒《環球時報》4日報道，消息發布後，英國媒體包含《路透社》、《金融時報》、英國廣播公司（BBC）等皆跟進報道此事，並指幾個月來，中英兩國一直相互指責對方涉嫌威脅本國國家安全的間諜活動，唯近期案件頻繁浮現，並開始披露案件細節，「這表明中國與英國之間的反情報行動正愈演愈烈」。

針對各界關注中英之間曝光的多宗間諜案，英國政府對外回應，稱官方表示不會證實或否認與情報事務有關說法。《路透社》報道則稱，當被問及中方的指控時，英國首相發言人表示，政府「長期以來的政策是不對我們情報機構的工作或安全事務發表評論」。

7名議員經遭北京制裁的「香港民主委員會」（HKDC）發出聲明：

現代國際關係研究院研究員、反恐問題專家李偉接受內媒《環球時報》採訪表示，MI6是一個老牌情報機構，長期以來一直致力於透過各種手段發展人力情報。李偉分析，英國是五眼聯盟核心成員，MI6與美國中情局的關係非常密切，有些活動實際上配合美方；李偉警示，中方對相關出國人員應要加強反間防諜教育，如果沒有這樣教育，再加上自身政治立場不堅定，很難抵禦境外情報機構的誘惑。