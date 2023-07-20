英國MI6處長：中國收集國外數據建立龐大資料庫

俄衛網7月20日引述英國秘密情報局（Secret Intelligence Service，通稱軍情六處或MI6）負責人摩爾（Richard Moore）19日在布拉格稱，軍情六處正在利用人工智能（AI）智取對手並阻止他們濫用這項技術，他又談到對中國的擔憂。



在高度關注俄羅斯的同時，摩爾向美國政治新聞網站《政治報》（Politico）強調，英國當今在世界舞台上的主要擔憂是中國，這是不可避免的，「我們現在對中國投入的資源比任何其他國家都多。這反映了中國在世界上的重要性以及了解中國政府能力的迫切需要。」

關於中國在西方的「情報活動」，摩爾表示，「就像與中國有關的其他事情一樣，必須關注其規模。中國的能力是巨大的，而且這些能力在海外大量部署。」

摩爾還表示，軍情六處正在利用人工智能智取對手，並阻止他們濫用這項技術。該機構正在將他們的技能與人工智能和海量數據結合起來開展情報工作，包括「識別和阻止武器流向俄羅斯以用於對抗烏克蘭」。

摩爾表示，英國機構必須學習如何掌握人工智能等新技術，因為對手也在做同樣的事情，從而威脅到英國及其盟友，「毫無疑問，我們的一些對手將準備以鹵莽和危險的方式開發人工智能。這讓我們感到擔憂」。

他聲稱，「中國通過收集國外數據來增加其國內的龐大數據庫，中國當局並沒有受到個人私隱或個人數據安全問題的嚴重困擾。」

英國對外情報部門負責人宣稱，中國正在與其他國家達成協議，讓北京可以獲取有關外國公民和國家項目的數據。當中國在世界各地銷售新冠疫苗時，往往要求接受國必須與北京分享他們的疫苗接種數據庫。通過同意這些協議，這些國家可能會讓自己陷入「數據陷阱」，從而削弱主權。

摩爾表示：「對數據的控制對於國家主權至關重要。」他曾公開反對中國的經濟外交，也就是中國科技公司在其他國家提供關鍵服務。