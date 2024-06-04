六四｜北京提升保安層級　大型路口及天橋現著軍服民兵站崗

今天（4日）是六四事件35周年，台媒《聯合報》報道，北京提高保安層級，市區大型路口、天橋再現「看橋員」，並出現警察搭配民兵的崗哨組合。



《聯合報》報道指，北京天安門廣場自新冠疫情爆發後，於2021年底實施預約參觀制度，至今未完全放寬，昨日（3日）進入微信「天安門廣場預約參觀服務平台」時，4日升旗、上午、下午、降旗等時段已顯示因「預約人數」較多，無法預約。今日天安門廣場周邊人流與平日大致持平，成功預約參觀的遊客仍可入場。

另一方面，「天安門城樓參觀預約」平台也顯示，天安門城樓4日全天關閉。

報道指，今日北京市區重要路口、天橋也再現「看橋員」的身影，且與過去不同，這些「看橋員」配戴有「中國民兵」、「北京民兵」、「北京市民兵安保值勤」字樣的臂章、工作證等，穿著迷彩軍服，年紀也普遍較輕。

以東長安街和東單北大街交會的東單地鐵站路口為例，兩處天橋均出現一側有兩名警察、另一側有兩名民兵的「看橋員」配置，在長安街等地下人行道，也有至少一名著迷彩軍服的民兵站崗，身邊放著防暴盾牌和防暴叉。

此外，北京地鐵天安門東站D口由2日至5日採取臨時封閉措施；木樨地站E口直梯由1日起暫停使用至5日。

罹難者家屬向當局呼籲對話

六四前夕，罹難者家屬已在海外發表短片，宣讀公開信，向當局呼籲對話。家屬強調，將繼續向政府秉持三項訴求，即真相、賠償、問責，希望這一代領導人能夠承擔歷史的責任，使六四能得到公開、公平、公正地解決，告慰所有六四遇難的亡靈，和35年來已逝去的父母。

罹難者家屬稱，他們必須要為失去的親人做些事情，絕不能讓其生命白白付出，歷史的悲劇不能重演；又提到漫長的35年，萬安公墓長眠的8位遇難者的親人們，沒有等到正義到來的一天，卻已經有7位父母因年老疾病先後含恨離世，「請相信你們的親人一定會堅定地走下去，永不言棄。」