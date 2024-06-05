六四｜德國駐華使館兩發燭光投影短片　遭到快速刪除

六四事件35周年，德國駐中國大使館周一（3日）晚及周二（4日）下午兩度在微博發布一段在使館內拍攝的短片，該短片有燭光投影，然而皆極速遭到刪除。



德國大使館周一深夜發布一段約25秒長的短片，顯示夜間時分，館方在使館3樓的3扇窗戶上，以投影方式顯示出3枝白色蠟燭，包含遠拍鏡頭及近拍特寫。之後，館方在微博發布了該段象徵紀念六四事件的短片，但很快就被刪除。到了周二下午4時多，館方再度發布這段短片，還配文道「昨晚，我們在使館的窗台上點燃星星點點的燭光」，但仍在10多分鐘後被刪。

德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）也在其X（前稱Twitter）平台帳號上發布該段短片，隨即被不少中文用戶轉發，並表達悼念。使館工作人員向境外媒體表示，每年六四使館都會發布與蠟燭有關的圖片或短片，但皆10分鐘內就會被刪。

周二六四事件35周年，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上回應有關提問時表示，反對任何人以此為藉口攻擊抹黑中國。毛寧表示，對於上世紀八十年代末發生的那場政治風波，中國政府早有明確結論。中方一貫反對任何人以此為藉口，攻擊抹黑中國，干涉中國內政。