張曉明辭任全國政協常委與委員　3月被免全國政協副秘書長職務

全國政協十四屆常委會第七次會議6月6日上午在北京閉幕，據新華社6日報道，會議通過關於接受張曉明辭去第十四屆全國政協常委、委員的決定。



2015年時任中聯辦主任張曉明發表演講，指行政長官具有超然於行政、立法和司法三個機關之上的特殊法律地位。（資料圖片）

張曉明自1986年在港澳系統工作，曾擔任香港中聯辦主任、國務院港澳辦主任，2020年被免去港澳辦主任，改任分管日常工作的副主任，2022年獲任命為第十三屆全國政協副秘書長，2023年3月獲任命為第十四屆全國政協副秘書長。

張曉明今年3月被免去全國政協副秘書長職務後，仍是全國政協常委、委員，仍然參加全國兩會，至這次辭去全國政協常委、委員。

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新華社報道指，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧6月6日主持這次閉幕會，並發表講話。經過表決，會議決定增補馬曉偉、易會滿、曹軍為第十四屆全國政協委員；任命胡衡廬為第十四屆全國政協副秘書長，易會滿為經濟委員會駐會副主任，馬曉偉為教科衛體委員會副主任，曹軍為教科衛體委員會駐會副主任，隋青不再擔任民族和宗教委員會駐會副主任。

會議又通過關於接受張曉明同志辭去第十四屆全國政協常委、委員的決定，關於接受王填辭去第十四屆全國政協委員的決定。會議通過關於免去苟仲文第十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務，撤銷其委員資格的決定；追認關於撤銷石磊、唐一軍第十四屆全國政協委員資格的決定。