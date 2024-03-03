張曉明免職｜李慧琼：未來工作有實際需要　陳勇：國家每日新進展

全國兩會明天（4日）起召開，多名港區全國人大、政協代表今天（3日）中午啟程前往北京開會。對於張曉明被免去全國政協副秘書長職務，全國人大常委、民建聯前主席李慧琼重申尊重和信任中央的人事變動，又稱相信經過綜合考慮，「對我哋未來工作相信係有實際需要。」港區人大代表吳秋北認為議政過程不會受個別人事變動影響。另一港區全國人大代表梁美芬表示，尊重中央的決定，肯定張曉明對港澳過去的貢獻。



張曉明。（論壇直播截圖）

張曉明被免去全國政協副秘書長的職務

央視《新聞聯播》昨天（2日）報道，全國政協常委會會議通過免去張曉明全國政協副秘書長的職務，張曉明續留任全國政協常委。張曉明自1986年在港澳系統工作，曾任香港中聯辦主任、國務院港澳辦主任，2020年改任常務副主任，至2022年調離港澳辦，獲任命為全國政協副秘書長。

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李慧琼：人事變動對未來工作有實際需要 吳秋北：議政沒影響

對於張曉明被免職，李慧琼表示，尊重和信任中央的人事變動，相信人事變動必定是綜合考慮，料對未來工作是有實際需要。吳秋北則表示不清楚情況，指國家體制十分健全，強調議政過程不會因個別的人事變動而有影響。

全國兩會明天（4日）起召開，多名港區全國人大、政協代表今天（3日）中午啟程前往北京開會，圖為港區全國人大代表、基本法委員會委員梁美芬。（文睿攝）

梁美芬肯定張曉明的貢獻 陳勇：正常人事變動

港區全國人大代表、基本法委員會委員梁美芬表示，尊重中央作出的人事決定，相信中央有充分考慮，亦肯定張曉明對港澳過去的貢獻。另一名全國人大代表、民建聯副主席陳勇認為，張曉明被免職屬國家正常人事變動，「國家咁大，每日都有新進展」，重申會全力支持國家發展。

全國兩會明天（4日）起召開，多名港區全國人大、政協代表今天（3日）中午啟程前往北京開會，圖中為全國人大常委李慧琼。（文睿攝）

放寬內地客免稅額至3萬元 獲部分港區人大代表支持

今次兩會，民建聯的全國人大及政協提出逾30項建議或提案，包括提出放寬內地訪港旅客免稅額，由5000元增至3萬元人民幣。李慧琼表示，該提案已獲得部分委員支持，期望會上與其他委員商討，爭取其餘委員支持。

吳秋北表示，工聯會將提出20多項建議提案，主要關注香港及內地民生政策，如建議擴大「一簽多行」的內地城市、推動香港與灣區的建設等，亦期望透過提案推動惠港政策落地。

港區人大代表、立法會議員陳振英表示，希望兩會推動大灣區九個城市均容許港人持回鄉證自助出入。（文睿攝）

陳振英推大灣區九個城市持回鄉證自助出入

港區人大代表、立法會議員陳振英表示，藉兩會推動大灣區九個城市均容許港人持回鄉證自助出入，他解釋港人到北方旅遊時，仍未能使用回鄉證自動通關；他又建議改善支付功具，倡建設由國家及香港統籌的結算平台。

港區全國政協委員、立法會議員吳傑莊（中）表示，所有委員出發前一天已完成核酸檢測。（文睿攝）

兩會不用閉環 出發前須核酸檢測

今年全國兩會不用閉環，港區全國政協委員、立法會議員吳傑莊表示，所有委員出發前一天已完成核酸檢測，強調要小心為上。