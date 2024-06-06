中國成功發射TEE-01B星等3衛星　為智慧城市建設提供遙感數據服務

周四（6日），中國成功發射TEE-01B星等3顆衛星。此次任務也是谷神星一號商業運載火箭的第14次飛行。



當日13時，中國在酒泉衛星發射中心使用谷神星一號商業運載火箭，成功將TEE-01B星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。此次任務還搭載發射了納星三號A星、B星。

據介紹，TEE-01B星運行軌道高度為545千米，可獲取星下點地面像元分辨率優於0.52米，幅寬優於14.8千米的遙感圖像；可為國土資源監測、礦產資源開發、智慧城市建設、林業資源普查、生態環境監測、公共應急衛生等領域提供遙感數據服務。

而納星三號A星、B星是由清華大學和北京天鏈測控技術有限公司聯合研製的2顆遙感技術驗證衛星，主要進行對地遙感成像、對地光學信標導航驗證。

值得一提的是，今次也是谷神星一號商業運載火箭十天內取得的第三次發射成功。5月29日，谷神星一號海射型遙二運載火箭在山東附近海域成功將4顆衛星送入預定軌道。兩日後，谷神星一號商業運載火箭又在酒泉衛星發射中心，成功將極光星座01星、02星等5顆衛星發射升空。