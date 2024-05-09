長征三號乙運載火箭今發射　中國首顆中軌寬帶通信衛星升空

今日（9日）9時43分，長征三號乙運載火箭在西昌衛星發射中心成功點火升空，將智慧天網一號01星（A/B）送入預定軌道。本次發射是長征系列運載火箭第521次發射。



據報道，「智慧天網」是中軌泛同步軌道天基網絡解決方案，由清華大學原創提出，其以8顆中軌寬帶通信網絡衛星為一組，部署在2萬公里高度的軌道上，構成覆蓋全球的通信星座，並可按需擴展為16星（兩組）、32星（四組）等多種覆蓋網絡。星座建成後，將實現全球無盲點覆蓋的個性化寬帶網絡服務，並可與低軌衛星互聯網和高軌衛星互聯網共同構建統一的空間天地6G網絡，實現全場景、全域下各類用戶的接入。

作為中國首顆中軌寬帶通信衛星，智慧天網一號01星包含技術驗證A星與配試B星。其中，A星配置多波束高速微波鏈路、星間雙向激光鏈路和星載數字處理轉發平台，B星配置星間激光鏈路試配載荷，在軌主要開展星地、星間信息靈活交互的核心技術驗證，開展常態大熱流密度散熱、高穩定連續偏航機動姿態控制、低燃料消耗的軌道位置保持修正等衛星平台關鍵技術驗證，為工程組網進行先期基礎積累。

發射後，智慧天網一號01星將通過星地靈活捷變波束、星間高速激光鏈路、安全網絡協議等技術創新，開展動態跳波束按需服務、大容量星上處理交換技術試驗，滿足用戶隨遇接入以及互聯網業務、地面蜂窩業務等互聯互通。在軌運行後，衛星還將開展國內與南極科考站科考數據直連、低軌衛星數據實時回傳等典型場景應用示範，為構建空間網絡創新實驗平台、探索智慧天網行業應用模式奠定堅實基礎。