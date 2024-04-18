「周大福」變「周大褔」！內地女買金慘呻中伏　網民︰差一點買對

山寨貨市場十面埋伏，商標或商戶名稱「只差一點點」就已經謬之千里。內地1名婦人向消費者投訴平台求助，早前在淘寶經「周大福」購買3件1.5克金飾，盛惠2,000人民幣（約2,200港元），但到手後發現金飾較重，磅重時發現單件接近3克，於是詢問對方，但對方回覆稱使用塑膠工藝，女事主經了解後發現自己光顧「周大褔」，其「褔」字和本港售賣珠寶金器集團周大福多了一點，周大福更澄清，「周大褔」並非其旗下店舖，提醒女事主謹慎消費。



網民笑言「『福』的部首從示字旁，『褔』從衣字旁」、「差一點就買到」、「只差一點點，即可以和真貨會面」。



女事主發現自己光顧的「周大褔」，其「褔」字和本港售賣珠寶金器集團周大福多了一點。（微博影片截圖）

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女事主吳女士向消費者投訴平台時表示，早前在淘寶見到名為「周大褔」的網店，沒有留意到部首有兩點，以為是本港售賣珠寶金器集團周大福，「周大褔」同樣售賣珠寶金器，吳女於是向對方購買3件999足金金飾，收貨後「第一反應是覺得有點重，隔了一段時間就一磅了一下」，就發現總體一個單件接近3克。

吳女向客戶服務發交訊息了解，詢問是否加了其他物料，對方解釋本身是空心，所使用3D硬金工藝，內部會注膠加固，吳女大感疑惑，改往周大福門店詢問，職員表示周大福不會添加其他物料，吳女再私訊問「周大褔」，對方稱再了解事件。

本港著名售賣珠寶金器集團周大福表明與「周大褔」沒有關係。（示意圖/資料圖片/廖雁雄攝）

到最後吳女翻查收據、包裝等資料，發現「周大褔」雖然採用真店商標，但自己光顧的周大褔的「褔」字比香港名店周大福多了一點，原來自己買了山寨品，再問真正周大福，對方強調「周大褔」並非其旗下店舖，提醒吳女謹慎消費。

平台亦在網上發現多間「周大褔」在售賣珠寶金器，但相信並非千足黃金。多名網民笑言「差一點就買到真的周大福」、「想買周大福，買到周大褔」、「買金真的要考眼力」。

「福」和「褔」只有一點分別，前者部首示字旁，後者則是衣字旁，至於讀音方面，根據漢語多功能字庫，「福」的讀音與「覆」相同，但「褔」讀作「副」，「福」早於甲骨文時期已經出現，隨住歷史演變，意思和「禍」相對，有保佑、祝福、幸福和福氣的意思，至於「褔」相對比較名不經傳，只在《康熙字典》收錄，現時逐漸被「副」字取代。

（綜合）