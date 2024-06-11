習近平主持深改委會議：加強黨全面領導國企　培育更多一流企業

央視報道，國家主席、中央全面深化改革委員會主任習近平11日主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議時強調，完善中國特色現代企業制度，必須著眼於發揮中國特色社會主義制度優勢，加強黨的領導，完善公司治理，推動企業建立健全產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業制度，培育更多世界一流企業。



國家主席、中央全面深化改革委員會主任習近平11日主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議。（資料圖片）

會議審議通過了《關於完善中國特色現代企業制度的意見》《關於健全種糧農民收益保障機制和糧食主產區利益補償機制的指導意見》《關於建設具有全球競爭力的科技創新開放環境的若干意見》等文件。

加強黨對國有企業的全面領導

會議指出，完善中國特色現代企業制度，要尊重企業經營主體地位，堅持問題導向，根據企業規模、發展階段、所有制性質等，分類施策、加強引導。要加強黨對國有企業的全面領導，完善黨領導國有企業的制度機制，推動國有企業嚴格落實責任，完善國有企業現代公司治理，加強對國有資本監督管理。要鼓勵有條件的民營企業建立現代企業制度，完善法人治理結構、規範股東行為、強化內部監督、健全風險防範機制，注重發揮黨建引領作用，提升內部管理水平。

會議又指出，建設具有全球競爭力的科技創新開放環境，要堅持「走出去」和「引進來」相結合，擴大國際科技交流合作，努力構建合作共贏的夥伴關係，前瞻謀劃和深度參與全球科技治理。要加強國際化科研環境建設，瞄準科研人員的現實關切，著力解決突出問題，確保人才引進來、留得住、用得好。要不斷健全科技安全制度和風險防範機制，在開放環境中築牢安全底線。