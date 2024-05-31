習近平《求是》刊文：發展新質生產力是推動高質量發展重要著力點

第11期《求是》雜誌6月1日出版，將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點》。



文章強調，新時代以來，黨中央作出一系列重大決策部署，推動高質量發展成為全黨全社會的共識和自覺行動，高質量發展成為主旋律。同時，制約高質量發展因素還大量存在，要高度重視，切實解決。必須牢記高質量發展是新時代的硬道理，完整、準確、全面貫徹新發展理念，把加快建設現代化經濟體系、推進高水平科技自立自強、加快構建新發展格局、統籌推進深層次改革和高水平開放、統籌高質量發展和高水平安全等戰略任務落實到位，完善推動高質量發展的考核評價體系，為推動高質量發展打牢基礎。

文章指出，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。提出新質生產力這個概念和發展新質生產力這個重大任務，主要考慮是：生產力是人類社會發展的根本動力，也是一切社會變遷和政治變革的終極原因。高質量發展需要新的生產力理論來指導，而新質生產力已經在實踐中形成並展示出對高質量發展的強勁推動力、支撐力，需要從理論上進行總結、概括，用以指導新的發展實踐。

概括地說，新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特征，符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標志，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。

文章指出，新質生產力的顯著特點是創新，既包括技術和業態模式層面的創新，也包括管理和制度層面的創新。必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。

第一，大力推進科技創新。新質生產力主要由技術革命性突破催生而成。科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素。這就要求我們加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，加快實現高水平科技自立自強。第二，以科技創新推動產業創新。科技成果轉化為現實生產力，表現形式為催生新產業、推動產業深度轉型升級。要及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，完善現代化產業體系。

第三，著力推進發展方式創新。綠色發展是高質量發展的底色，新質生產力本身就是綠色生產力。必須加快發展方式綠色轉型，助力碳達峰碳中和。第四，紮實推進體制機制創新。生產關系必須與生產力發展要求相適應。發展新質生產力，必須進一步全面深化改革，形成與之相適應的新型生產關系。第五，深化人才工作機制創新。要按照發展新質生產力要求，暢通教育、科技、人才的良性循環，完善人才培養、引進、使用、合理流動的工作機制。