深圳老牌地產公司爆雷　3小時裁掉所有員工　未做任何工作交接

內地網民爆料指，深圳某老牌地產公司3小時裁掉所有員工，引發廣泛關注。內媒《每日經濟新聞》報道指，裁員的項目是位於深圳龍華民治的天湖島花園，涉及公司為中泓投資集團（深圳）有限公司（以下簡稱「中泓投資」）和深圳市瀅水房地產開發有限公司（以下簡稱「瀅水房產」）。部分受影響的人周二（11日）下午到瀅水房產的辦公大廈維權，惟已找不到任何人對接。



瀅水房產辦公樓現場。（每日經濟新聞）

據深圳房地產信息平台數據顯示，天湖島花園開發商為深圳市鵬寶東物業發展有限公司（以下簡稱「鵬寶東」），項目於2023年11月29日取得預售證，在售戶型主要為124平方米四房，彼時銷售均價7.5萬元（人民幣，下同）/平方米。

不過，瀅水房產前員工介紹，「雖然天湖島花園項目對外顯示的開發商為鵬寶東，但實際操盤團隊和實際受益人均為瀅水房產。這塊地已經20多年了，瀅水房產當時不具備開發資質，所以就掛靠於鵬寶東，後者收取一定渠道費用，但並不參與項目的運營。」

上述前員工還稱，「公司40多人幾乎全被裁了，5月底突然收到公司發來的一筆遠高於平常工資的款項，後來到公司看到門口張貼的裁員通知才得知，這是公司所謂的經濟補償款，其他同事也是同樣的遭遇，在未辦任何工作交接的情況下，就被裁了。」

對於裁員原因，張貼於瀅水房產公司門口的通知顯示，「因受大環境影響，公司經營遇到嚴重困難，為了能使公司繼續發展下去，公司不得已作出經營調整，根據公司決定，引進合作方，公司需裁撤現有的各部門及員工，以便理順合作關係。」

不過，上述前員工對此並不認同，「如果經營困難，把我們全部裁掉，誰來建設、誰來賣房？接手的人不用發工資嗎？項目一期目前就有20多億元貨值。」

深圳天湖島花園項目建設現場。（每日經濟新聞）

該名前員工又稱，瀅水房產算是龍華本地老牌房企，在龍華開發了瀅水山莊、天湖島花園、萬家燈火等項目，以前在龍華區域做得挺大。

據了解，天湖島花園項目位於龍華區民治街道梅阪大道與梅觀路交匯處東北側，地處民治水庫旁，距離深圳地鐵10號線雅寶地鐵站約1.2公里，項目總建築面積約20萬平方米，是龍華一線湖景純住宅。深圳房地產信息平台顯示，截至2024年6月11日，天湖島花園328套房源備案0套。目前，項目已接近封頂狀態。

據介紹，如果天湖島花園項目正常賣，可以覆蓋各種設計單位、供應商等相關款項的，目前公司累計有5億多元工程款項未支付。

近日，龍華住建局已於向瀅水房產下達了責令整改違法行為通知書，當中提到，「我局於2024年5月30日對你單位建設的瀅水灣項目進行了調查，發現該項目存在以下違法行為，未按時足額往農民工工資專戶撥付人工費用；未依法提供工程款支付擔保。責令其在2024年6月11日前對上述違法行為進行整改。」