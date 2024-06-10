端午節｜深圳龍華區屋苑豪氣派184萬現金　業主排隊拎錢笑逐顏開

在端午節假期，深圳市龍華區城市明珠小區向業主發放糭子和184萬元現金（人民幣，下同），每名業主可獲得650元至2200元不等，此次現金發放的資金來源是小區的公共收益，包括停車費、廣告費等。



派錢現場。（影片截圖）

派錢現場。（《第一現場》）

據深圳廣播電影電視集團旗下節目《第一現場》報道，在城市明珠花園小區業委會辦公室裏，桌面上堆著糭子、牛奶，還有一疊疊現金。業主們拿著證件排隊簽字按手印領錢，一個個笑逐顏開。

一位業主笑著說：「我領到了1000元，非常開心。領到的錢紅紅火火，剛好又是端午節，雙喜臨門很開心。我們的業委會真的是做得很棒的。」

業主們拿著證件排隊簽字按手印領錢，一個個笑逐顏開。（影片截圖）

派錢現場。（《第一現場》）

城市明珠花園小區第四屆業主委員會主任劉湘解釋，這次業委會是將2020年2月至今小區共有物業經營收益結餘的六成，即184.46萬元，拿來給業主分紅。據介紹，全體業主一共1938戶，按一平方米（約10.76呎）發10元的標準，每一戶可領650元至2200元不等的分紅。

深圳市物業管理學會副會長曹長興表示，「公共收益的主要構成，一個是地面的停車收入，游泳池的出租收入，還包括戶外電梯廣告、快遞櫃、銷售櫃和其他利用共有部位出租所得的收益，這個屬於全體業主」。

派錢現場。（影片截圖）