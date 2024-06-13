歐美主導的舊科學世界秩序走向終結？英媒：中國已成科學超級大國

「2019年，《經濟學人》曾調查中國學術研究現狀，並提出疑問：中國是否有一天會成為科學超級大國？五年後的今天，這個問題得到了明確的回答：是的。」



6月12日，英國知名雜誌《經濟學人》刊文稱，根據兩大科學指標——高引用率論文數量和自然指數，從植物生物學、人工智慧（AI）到超導物理學等領域，中國均處於研究前沿，「已經成為科學超級大國」。



嫦娥六號著陸器全景相機拍攝的影像圖。（央視新聞）

文章提到，中國在科研領域飛速進步之際，包括基礎研究薄弱、中等大學教育水平較差在內的短板仍顯而易見，但中國正在努力克服並取得了一定成績。文章同時警告美歐國家，中西方科研交流合作至關重要，對中國學生和研究人員關上大門，將給西方科學帶來災難性後果。

「太神奇了，中國只用一代人的時間就做到了」這篇題為《中國已成為科學超級大國》的文章，首先將目光投向了中國科學院及其植物生物學成就。據介紹，過去幾年裡，中國科學家們發現了一種去除後可以增加小麥的長度和重量的基因、一種可以提高高粱和小米等農作物在鹹土壤中生長能力的基因，還有一種可以使玉米產量提高10%左右的基因……

現在，中國被廣泛認為是農作物研究領域的領導者，但植物科學研究的興起絕非個例。文章指出，兩大高品質科學指標顯示，在頂尖科研的「千里之行」中，中國科學家取得長足進步，且沒有放緩的跡象，「由美歐日主導的舊的科學世界秩序正在走向終結」。

在高引用率（即「高影響力」）論文數量方面，中國科學家進步飛速。科學分析公司Clarivate資料顯示，2003年，美國高引用率論文數量是中國的20倍；到2013年，美國高引用率論文數量約為中國的4倍；2022年起，中國高引用率論文數量已經超過了美國和歐盟。

2022年起，中國高引用率論文數量已經超過了美國和歐盟（翻攝《經濟學人》）

自然指數（Nature Index）依託於全球頂級期刊《自然》，統計刊發在一系列著名期刊上、經過同行評審小組審議的論文數量，是衡量一個國家科研質量的另一個指標。2014年該指數首次推出時，中國排名第三，論文數量還不到美國的三分之一；2023年，中國已經名列前茅。

根據自然指數，中國高品質論文數量已名列前茅（《經濟學人》製圖）

此外，根據萊頓科研產出排名，目前中國有6所大學或機構進入世界前十；根據自然指數排名，中國有七所大學或機構進入前十。英國牛津大學高等教育教授西蒙·馬金森表示：「清華大學現在是世界上排名第一的科技大學。這真是太神奇了，他們只用了一代人的時間就做到了。」

從具體領域來看，美國和歐洲在普通生物學和醫學領域仍然遙遙領先；而應用研究是中國的強項，中國科學家在物理科學、化學、地球和環境科學領域領先世界。文章認為，中國強大的工業基礎、充足的能源，意味著可以迅速啟動材料等物理創新的大規模生產。

英國AI材料公司Materials Nexus首席執行官喬納森·比恩說：「這正是中國比西方國家更有優勢之處。」

清華大學現在是世界上排名第一的科技大學。（視覺中國）

「工欲善其事，必先利其器」

隨後，文章深度分析了中國科學實現重塑的三個主要原因：資金、裝置和人才。

首先，中國的研發支出自2000年以來增長了16倍。雖然仍與美國存在不小差距，但中國在大學、研究機構的支出已超越美國，並在應用研究和實驗開發上投入了大量資金。

2022年科學家顏寧辭去美國普林斯頓大學教職，全職回國出任深圳醫學科學院創始院長。（南方日報）

先進勞動力是中國科研進步的主要原因。受國內激勵措施吸引及美歐國家政治壓力影響，出國學習的中國學生正帶著技能和知識爭相回國。經合組織資料顯示，自2000年代末以來，回國的學生數量多於留在當地的學生數量。這些海歸成為主要科研力量，發表的論文數量是留在美國的同等研究人員的2.5倍。

在科學裝備上，中國同樣投資頗豐。據不完全統計，中國現在擁有世界上最靈敏的超高能量宇宙射線探測器、世界上最強的穩態磁場，不久後還將擁有世界上最靈敏的中微子探測器之一。

現在，中國的大學和科研機構中不乏最先進的裝置和精英研究人員，且薪酬競爭也越來越激烈。與此同時，西方機構對年輕而有抱負的中國科學家的吸引力似乎越來越小。美國麻省理工前研究院尼科·麥卡錫稱：「中國學生並不像他們的導師那樣，將美國視為某種‘科學聖地’。」

被譽為「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）。（新華社）

以AI為例。美國喬治敦大學安全與新興技術中心（CSET）5月研究結果顯示，無論是AI研究論文總數量，還是AI研究高引用率論文數量，中國機構都名列前茅。「中國的AI研究是世界級的，」CSET人工智慧分析師扎卡里·阿諾德表示，「在電腦視覺和機器人等領域，他們有著明顯的領先優勢。」

「站得更高，才能看得更遠」

文章稱，中國在科研領域的短板同樣顯而易見：首先，中國產出更多的頂級研究成果的同時，產生了大量低品質的科學成果，中等大學教學質量相對較差；其次，在基礎研究領域，中國仍在努力追趕西方國家，企業內部的基礎研究尤其匱乏；學術不端行為一度氾濫……

不過，《經濟學人》認為，中國正在克服這些短處並取得進步，因此美歐領先領域「不太可能長期安全」。例如，中國在生物和健康科學的影響力正在提升。科睿唯安科學資訊研究所首席科學家喬納森·亞當斯稱：「在生物領域，中國的發展速度非常快。中國將注意力轉移到一個新領域的能力非常了不起。」

在量子技術領域，中國專利獲取量居世界首位，圖為中國科研人員在實驗室開展量子技術研究。（VCG）

文章提到，儘管美西方國家近年來持續炒作「國家安全」、「智慧財產權」的議題，但中西科研合作非常常見，且至關重要。其中，約三分之一的美國作者的電信論文涉及中國合作者；在成像科學、遙感、應用化學和地質工程領域，這一比例達到25%至30%之間；在人工智慧研究中，有一個來自美國或中國的合著者對另一個國家的作者有益，平均引用量可以增加75%。

在美歐國家政治壓力下，中西方科學家的科研合作遭遇阻力。中國「自力更生」的科研目標，同樣令歐美科學家產生擔憂。目前，中國的科學產出與國際合作者合作的份額一直穩定在20%左右；西方科學家往往有更多的國際合作。不同於中國科學家，由於語言和政治限制，西方科學家很少在中國訪問、工作或學習。

但文章指出，中西方科學家的壓倒性觀點是，合作必須繼續，最好是增加。對中國學生和研究人員關上大門，對於西方科學來說也是災難性的。中國研究人員長久以來是歐美頂尖大學許多院系的骨幹。2022年，在美國工作的頂級AI研究人員中，來自中國的比來自美國的要多。

《經濟學人》最後指出，幾乎沒有跡象表明，中國科學發展處理程序會陷入停滯。馬金森教授同樣表示：「我認為，給中國奇蹟設限是非常不明智的。因為到目前為止，中國奇蹟遠未達到極限。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

