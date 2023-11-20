「中國科技第一展」第25屆高交會閉幕　洽商交易金額達372.79億元

累計入場人數24.8萬人次，超過上屆總人數；累計洽商交易金額372.79億元；105個國家和地區團組、4000多家展商、展會總面積達50萬平方米，史上規模最大、參與國家和地區最多……11月19日，第二十五屆中國國際高新技術成果交易會（以下簡稱「高交會」）落下帷幕，一展兩館、數個第一、交易成果豐碩等亮眼數據再次擦亮「中國科技第一展」的金字招牌。



據悉，本屆高交會共舉辦重大活動132場，發布新產品新成果681項，吸引5家研究院落地深圳，17個央地合作項目現場簽約。

新技術新產品迸發「新質生產力」

華為全液冷超充樁「一秒一公裏」引驚嘆；無人機、無人車、無人咖啡機器人等「AI科技」爭亮相；最新款車型華為智界S7、小鵬匯天陸空一體式飛行汽車迎全球首秀……高交會上，各大科技企業紛紛亮出「看家本領」，帶來一場精彩的「科技盛宴」。

高交會上展示的智慧製造設備

本屆高交會首次設立空天——低空科技展，吸引國內空天技術領域企業等約200家參展。在高交會寶安展區的16號館，集聚央國企19家、上市公司14家，獨角獸企業3家、專精特新「小巨人」17家和「專精特新」企業42家。

據統計，本屆高交會迎來4000多家展商參展，其中，高新技術企業1410家，「專精特新」企業598家，央企63家，上市公司229家，外資公司183家，包括中石化、中石油等重點央企，華為、騰訊等行業龍頭，英特爾、亞馬遜等外資企業，鯤雲科技、壁虎科技等科技型中小企業悉數參展，同時也是深圳各區首次實現大規模協同展示轄區「專精特新」企業風采。

百余國外團組打造「開放生態圈」

本屆高交會上，來自全球五大洲的105個國家和地區團組展示著全世界的創新技術與產品。伊朗展館代表團團長馬吉德·納賈菲亞尼是參加過六次高交會的「老朋友」。今年，他帶領10家伊朗企業參展。「我們來到這裏，是想找到長期的合作夥伴。」馬吉德說。

本屆高交會迎來匈牙利、肯尼亞、俄羅斯、塞爾維亞等9個「一帶一路」共建國家派部長級官員率團出席並設立國家展台，105個國家和地區客商參展，成為史上參與國家和地區最多的一屆高交會。

高交會「專精特新」企業展位

高端論壇探尋產業技術「新賽道」

高交會期間，2023西麗湖論壇、高水平科學家論壇、灣區校長論壇、深圳企業創新發展大會等多場高規格論壇、會議和沙龍活動同步舉行，26所高校、70多家央企參會，讓政策、科研與應用的牽手更加緊密。

高交會期間，132場簽約等科技交流及「雙招雙引」活動舉辦，河套深港科技創新合作區、產業科技創新中心、「三個更加」人才等重點政策推介，兩院院士、外國部長級官員、國際組織負責人、世界頂尖科學家、企業家，與現場觀眾面對面分享關於科技、技術、經濟的前沿觀點，以科技之光指引通往未來高質量發展之路。

第25屆高交會閉幕，洽商交易金額達372.79億元。（羊城晚報）

新興科技「鏈」上市場與資本

今年，高交會邀請深交所科技成果與知識產權交易中心、電子元器件和集成電路國際交易中心、深圳數據交易所搭台設展，深創投、高新投、青橙資本等50家以上重點投融資機構、創投機構、技術轉移服務機構參展參會。

「創投面對面」新聞直播間、「高交會官方新聞直播間」；深創投聯合「20+8」戰略性新興產業和未來產業領域展示的百余個投資項目……高交會充分發揮招商引資的平台作用，讓新興科技「鏈」上市場與資本，成為推動新產品新技術實現從1到N市場化發展的加速器。