美擬｢地獄景象｣等十計劃挫解放軍攻台　內媒質疑如何大規模生產

美媒《華盛頓郵報》（Washington Post）日前發表一則專文，揭露美軍「地獄景象」（Hellscape）計劃將以數千架無人武器阻斷解放軍意圖穿越台海的入侵軍力，爭取部署協防台灣的時間，該文發布後，引各輿論蕩漾。有分析揭露，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計劃，以在台海打造強大打擊力；內媒則直指，美軍想要讓台海真的出現「地獄景觀」，關鍵在於能否「實現大規模生產」。



《華盛頓郵報》本月10日引述美國印太司令巴帕羅（Adm. Samuel Paparo）的訪問報道，宣稱一項名為地獄（Hellscape）的應變計劃，可快速部署大量無人機干擾解放軍攻台行動，引發熱議。據悉美國海軍學會網站今年2月就曾詳細披露該戰略，並稱「這可能是阻止解放軍登陸台灣的關鍵」。

美國國防部對於巴帕羅的談話至今沒有更多公開說明，美國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）本月12日記者會被問到相關問題，僅稱「沒有其他的補充」。

2024年5月3日，美軍印太司令部在美國夏威夷舉行印太司令交接儀式，巴帕羅（Samuel Paparo）正式從前司令阿基里諾（John Aquilino）手上接下指揮權。（美軍印太司令部twitter）

法媒《海軍新聞》（Naval News）17日報道揭露，美國國防部有數十項計劃，有些屬於「複製者」（Replicator）計劃的一部分，有些是單獨的計劃。都是假設一旦發生戰爭，印太地區將可運用大量無人武器系統，「地獄景象」願景非常明確。

報道指出，美軍將台海變成「地獄景象」有兩個目的。首要是阻礙解放軍入侵，造成解放軍最大傷害，讓美軍和盟友有足夠時間在西太平洋建立部隊；其次是收集敵軍情報，並確保美軍和盟友在全球衛星定位系統（GPS）、情報收集可能受敵軍干擾的狀況下，仍能順利作戰。

美國海軍中央司令部在波斯灣海域執行「數位利爪」實彈作戰演習，T-38「魔鬼魚（Devil Ray）」無人艇參與其中。（取自美國海軍官網）

海軍新聞指出，前美國印太司令阿基里諾（John Aquilino）去年8月首先提出「地獄景象」概念，同時間美國國防部宣布將在1年半至2年內部署數千架無人機的「複製者」計劃，內建自主系統強化對解放軍嚇阻力，這項計劃開發的新技術將用於「地獄景象」，兩者密切相關。

根據報道，「複製者」計劃包括開發供無人武器充電，確保數據安全傳輸的電池，美國海洋動力科技（Ocean Power Technologies）能源公司正在開發這樣的配備；另，這家公司已研發具掃除水雷等功能的無人掃雷艇（Wave Adaptive Modular Vessel），可能納入「複製者」計劃。

報道也提到美軍已經採購的單向攻擊自殺式無人機，包括美國空境公司（AeroVironment）的彈簧刀600（Switchblade 600），和以色列武器公司UVision開發的Hero-120。美軍陸戰隊去年展示將Hero-120安裝在長程水面艦艇（Long-Range Unmanned Surface Vessel，LRUSV）的概念，顯示整合無人武器系統的可能性。LRUSV的研發也是讓「地獄景象」成真的一部分。

5月9日，美國雜誌《外交政策》刊文指出，台灣已向美國政府提出購買自殺式無人機的請求，可能包括迷你彈簧刀300，以及更大型的彈簧刀600或ALTIUS-600。圖為彈簧刀300無人機。（維基）

《海軍新聞》分析指道，美國和盟友可能在解放軍犯台前幾周或幾天掌握動向，能快速啟動部署無人武器。美國已在菲律賓部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper），去年在太平洋部署無人水面艦艇（USV）。

在收集情報方面，報道說，美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command，NAVSEA）今年初測試使用無人機收集情報，包括美國公司Saildrone的Surveyor SD-3000、德事隆集團（Textron）的Aerosonde無人機，能幫助美國在戰事初期前幾天得到完整的圖像。

報道假想，衝突發生時，美軍將能透過衛星、高空長航時無人機平台（HALE UVAs）提供的網路、及海軍整合訊息機制「超越計劃（Project Overmatch），從陸地、海底、及部署第一島鏈外的無人機母艦發射無人武器，攻擊穿越台海的兩棲艦隊；自殺無人機可消耗地對空飛彈；無人水面艦艇、無人機、無人水下載具，可分散數百英里，大範圍搜集敵軍的情報。實際作戰的細節仍是機密。

然而，面對西方媒體近日接續炒作「地獄景象」計劃，內媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」16日亦發文分析，直言美軍想要讓台海真的出現「地獄景觀」，關鍵在於能否「實現大規模生產」。

供應烏克蘭戰爭所需的美國無人機製造商空境公司，在「彈簧刀」系列無人機需求大增的帶動下，去年股價大漲。（AeroVironment）

「樞密院十號」文章指出，五角大樓已汲取俄烏衝突的經驗教訓，計劃建造數以千計的海上無人攻擊艇，其國防創新部門在1月底已經向企業界發出邀約，目標是建造一種小型無人水面艇，以滿足美國海軍對能高速「攔截」敵方船隻的小型自主攻擊艇的作戰需求。

然而，當前美國製造業已經全面收縮，就連生產駕輕就熟的傳統炮彈和導彈都一路磕磕絆絆，要轉型大規模生產無人機和無人艇，配套的上下游產業鏈都需要重新建立，文章質疑美軍需要的原料和設備從哪裡來？

此外，「樞密院十號」文章點名「複製者」計畫將花費10億美元採購數千架無人機和無人艇，但在俄烏衝突中，光是烏克蘭每個月都要損耗上萬架無人機，面對火力更強大且有主場優勢的解放軍，質疑美軍這點採購量能有多大效用，「反過來，到底是誰才能持續提供數量管夠、性能還滿足戰場需要的無人裝備」？

2024年4月26日，在烏克蘭頓內茨克地區，烏克蘭軍人在前線發射一架Leleka偵察無人機。（Reuters）

文中進一步指出該戰略還存在諸多問題，例如美國海軍設想無人艇在台海作戰，該海域相對封閉，解放軍無論是實施電子干擾還是利用海空優勢進行全面清剿，難度都要比黑海這樣的開闊海域小得多。

最後，在無人作戰裝備方面，「樞密院十號」文章表明，中國在很多領域與美國並駕齊驅甚至更進一步，例如「雷霆」A2000無人艇，配備有可以發射和回收垂直起降的察打一體無人機，以及24單元的巡導彈；還有被外媒稱為「中國首艘無人母艦」的智能型無人系統母船「珠海雲」號。因此不管是武器性能還是工業生產能力，「『地獄景觀』戰略其實都更有利於中國而不是美國」。