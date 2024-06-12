美軍印太司令揚言讓台海變「地獄」　軍事專家：赤裸裸的恐嚇

美國《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）6月10日發文指，根據美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）的說法，美軍有一項名為「地獄景象」（Hellscape）的關鍵戰略，當解放軍穿越台海前，即讓台海成為「無人地獄」，為台灣、美國和夥伴國部隊爭取時間。

6月11日，軍事專家張學峰接受《環球時報》採訪時稱，美將領這一描述是對中國赤裸裸的恐嚇，無論是有人系統抑或無人系統，美軍用武力干涉台海勢必遭受難以承受的後果。



帕帕羅指出，一旦中國大陸的艦隊穿越台灣海峽攻台，美國軍方將實施一項名為「地獄景觀」的戰略，部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和無人飛機，為台灣、美國及其夥伴部隊爭取全面反擊的時間，「我想利用一系列機密能力，將台灣海峽變為無人地獄」

羅金在文章中提到，今年3月，美國國防部宣布一項投入10億美元用於大規模無人作戰的「複製者」計劃，即要為這項任務建造無人水面艦艇、無人機。

2024年5月3日，美軍印太司令部在美國夏威夷舉行印太司令交接儀式，巴帕羅（Samuel Paparo）正式從前司令阿基里諾（John Aquilino）手上接下指揮權。（美軍印太司令部twitter）

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《環球時報》報道，就美軍的「複製者」計劃，中國國防科技大學國防科技戰略研究智庫研究員朱啟超表示，美軍大量分散部署這種低成本的無人系統會帶來很大威脅，其目的是消耗對手高價值的彈藥，甚至讓對手防不勝防，無法承受，「這是未來戰爭的新模式」。

軍事專家張學峰表示，無人化作戰已逐漸成為未來戰爭的重要趨勢，目前各國普遍重視無人系統研發，美國、澳洲此前已公開多種無人艇。目前的無人潛艇、無人艇排水量較小，比較適合台灣海峽作戰。

張學峰直言，美軍印太司令部司令帕帕羅的「地獄景觀」描述，是對中國赤裸裸的恐嚇。事實上，美國的科研能力和工業生產能力，是無法讓其在3、4年間實現帕帕羅描述的規模。

美國海軍中央司令部在波斯灣海域執行「數位利爪」實彈作戰演習，T-38「魔鬼魚（Devil Ray）」無人艇參與其中。（取自美國海軍官網）

他表示，中國在研發無人機系統方面並不遜色於美國，甚至在不少領域都領先於美國。假若美國有能力並敢於在台灣海峽部署數千艘（架）無人潛艇、無人艇和無人機，中國也可以做到在美第一島鏈甚至第二島鏈的基地群附近部署數千艘（架）無人潛艇、無人水面艦艇和無人機。

張學峰表示，一旦美軍敢用武力干涉台海，無論是有人系統抑或無人系統，美國將遭受難以承受的後果，其行動也注定會失敗。