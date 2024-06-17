隱瞞房產、搞權色錢色交易　黑龍江副省長王一新被雙開

6月17日，中央紀委國家監委通報，黑龍江省委原常委，省政府原黨組副書記、副省長王一新，涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職。



通報稱，王一新喪失理想信念，背棄初心使命，結交政治騙子，對抗組織審查；違背組織原則，隱瞞不報家庭房產情況，在組織談話時不如實說明問題，違規選拔任用幹部並收受財物；違規收受禮金，接受私營企業主低價裝修，利用職權為特定關係人謀取利益，搞權色、錢色交易；道德敗壞；以權謀私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在土地開發、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

2023年12月8日，掌管糧食、能源等領域的黑龍江副省長王一新落馬。（網上圖片）

王一新嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王一新開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黑龍江省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

黑龍江副省長王一新被雙開。（微信公眾號＠吏部左侍郎）

公開資料顯示，王一新出生於1965年12月，湖北英山人。曾任中國海洋石油報社採編部主任、記者部主任、副總編輯等職。2013年1月任山西省副省長，2021年12月任黑龍江省副省長、省政府黨組成員，2022年3月任黑龍江省委常委、副省長，後明確為常務副省長。

黑龍江副省長王一新被雙開。（微信公眾號＠吏部左侍郎）

此前，王一新在黑龍江省政府負責常務工作，負責綜合經濟等方面工作；分管省政府辦公廳、省發展改革委（省能源局）、省財政廳、省應急管理廳、省統計局、省機關局、省政府研究室（省政府參事室）、省國動辦，省糧儲局、省煤管局，省公共資源交易中心。

據《黑龍江日報》報道，2023年12月4日，黑龍江省委省政府召開全省安全生產警示教育大會，王一新參加了這場會議，這亦是他最後一次現身公開活動。