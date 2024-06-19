福建暴雨成災　始建於康熙年間寺廟倒塌　一家六口被埋失聯

福建一座擁有幾百年歷史的寺廟，受當地暴雨影響發生倒塌，造成6人受困，目前當局正在緊急搜救中。



清源古寺發生倒塌。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，周日（16日）晚，受連日強降雨影響，福建上杭縣清源山發生山體滑坡，位於太拔鎮太拔村的清源古寺發生倒塌，有當地村民介紹，事故造成6人被埋失聯，事發時6人是為躲雨進寺廟內避險。

據了解，清源山位於太拔鎮太拔村北面，清源古寺建於清朝康熙年間（1668年），2004年開通太拔至清源寺公路，並進行古寺改建等措施。

清源古寺倒塌前的樣貌。（紅星新聞）

另有村民指，清源古寺16日晚倒塌，目前被困人員已失聯逾2天，是一家六口。此外，大雨造成通訊不暢、路段被封，「許多路還沒通，不少救援人員是徒步上去的。」

太拔鎮政府和當地應急管理部門證實，初步核實確因山體滑坡致6人被埋失聯，目前搜救隊員還在緊急搜救當中；龍巖市森林消防支隊表示，已派出60名救援人員前往搜救，目前正採取人工搜索的方式尋找被困人員。

當局正緊急救援中。（紅星新聞）

另據「上杭融媒」消息，16日6時以來，上杭縣遭遇連續強降雨，11個鄉鎮雨量超250mm以上，15個鄉鎮24小時降雨量超歷史極值，境內汀江、舊縣河、黃潭河等主要河流全線告急，最高超警戒水位3.78米。山洪地質災害、交通通訊中斷、街道民房被淹，防洪形勢嚴峻。