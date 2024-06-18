福建｢客家第一宗祠｣暴雨後大面積坍塌　官方：無人傷亡　文物被埋

6月16日，福建省龍岩市暴雨，致武平縣4死2失蹤 近400房屋倒塌；而附近具有「客家第一宗祠」之稱的龍岩市上杭縣官田李氏大宗祠受特大暴雨襲擊，發生大面積坍塌，不少文物被掩埋在坍塌的建築物內。



據澎湃新聞報道，大面積坍塌發生在6月16日凌晨，宗祠兩側的客廳，大部份面積都坍塌損毀。目前現場已被保護起來，不可靠近，不少文物仍掩埋在坍塌的建築物內。

公開資料顯示，官田李氏大宗祠，也稱火德公祠，位於福建省上杭縣稔田鎮官田村，始建於清道光十六年（1836年），是李氏後裔為紀念其入閩始祖李火德建造的宗祠，是福建省最大、保存最完好的宗祠，也是中國客家地區在海內外最具影響力的宗祠之一，被譽為「客家第一祠」。

福建官田李氏宗祠此前照片。（上杭縣文體旅遊局）

官田李氏大宗祠占地面積5600多平方米，內設有大廳3間、客廳26間、住房104間。祠堂坐北向南，磚木結構，周圍是青磚砌墻，成「回」字形。2013年3月5日，被國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。2015年1月，入選第四批國家A級旅遊景區名單，晉升為國家3A級旅遊景區。

昨日（17日）起，就有不少關於「官田李氏大宗祠塌了」的網傳消息。今日，官田李氏大宗祠工作人員證實，宗祠確實因為遭遇暴雨襲擊後出現大面積坍塌。「這次雨非常急，持續時間也很長。」該工作人員介紹，6月15日下了一整天的雨，16日淩晨4時左右，就有人發現宗祠出現了坍塌的情況。目前中廳3間都還在，兩邊客廳損毀最為嚴重。

兩邊客廳被水淹嚴重，正堂無坍塌。

兩邊客廳被水淹嚴重，正堂無坍塌。

據上杭縣氣象台通報，2024年06月16日18時54分發布暴雨紅色信號：過去12小時該縣廬豐畬族鄉已出現262.8毫米的降水，並持續降水，最大累積雨量可達310-340毫米。

當地群眾的航拍圖片顯示，宗祠主體仍浸泡在水中，中間大廳、後排半弧形建築都保存還相對完整，兩邊客廳則遭遇了大面積的坍塌。

工作人員表示，無人員傷亡，不過有價值的文物都被埋在裏面。目前，當地政府從安全角度考慮，已經將宗祠四周保護起來，不讓行人靠近，「今天雨停了，正在做清水工作」。工作人員提到，宗祠去年還專門花了經費進行修繕，沒想到這次經歷暴雨襲擊出現這樣的坍塌，「太可惜了」。