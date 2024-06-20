上海9歲女童玩鞦韆跌地身亡　遊樂設備公司被判擔責60%賠107萬

2022年，上海一名9歲女童玩鞦韆時不慎跌落，被鞦韆擊中頭部並於當日不幸身亡。日前，上海市第一中級人民法院對案件進行二審宣判，認定遊樂設備公司承擔60%的賠償責任，需向女童家長賠償107.2萬元人民幣。



上海9歲女童鞦韆跌落身亡設備公司被判賠107萬。（看看新聞）

據《澎湃新聞》報道，2022年6月，9歲女童小櫻在爸爸和嫲嫲的陪同下到小區遊樂場玩，期間小櫻和鄰居小可獨自玩起遊樂場中的鞦韆，而小櫻的爸爸和嫲嫲則在不遠處和鄰居們聊天。

為了尋求刺激，小櫻和小可站在鞦韆的腳踏板處，並蕩得很高，惟小櫻因無處抓握突然跌落地面，還被正在擺蕩的鞦韆底部擊中頭部並卡在了地面與鞦韆之間。小櫻因重度顱腦損傷，經搶救無效於當日死亡。

其後，小櫻家長將遊樂設備公司、物業公司、居委會等告上法庭。

據法院查明，鞦韆有兩處明顯與國家強制標準不符，包括底部與地面距離過小；沒有限位裝置，即在安裝時客觀上存在重大安全缺陷，這是導致小櫻死亡的主要原因。

而小櫻家長疏於監管，應承擔事故的次要責任。法院一審判決，遊樂設備公司作為鞦韆的銷售商和安裝商承擔60%責任，合共賠償小櫻家長107.2萬多元人民幣，而小櫻家長未能盡到合理且必要的看護和監管職責，需自擔40%責任。

遊樂設備公司不服，上訴至上海市第一中級人民法院，法院二審駁回上訴，維持原判。