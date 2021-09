阿富汗局勢｜塔利班把美國飛機當鞦韆　趙立堅轉發片段諷帝國墳場

阿富汗局勢持續引發國際關注。外交部發言人趙立堅更新推文諷刺美國,引發關注。



9月9日,趙立堅在推特(Twitter)上發布了一則視頻。畫面中,塔利班人員在一架飛機的機翼上盪鞦韆。據媒體稱,這架飛機由塔利班從接受美軍援助的阿富汗政府軍處繳獲。

趙立堅還配文稱「帝國及戰爭機器的墳場」。(The graveyard of EMPIRES and their WAR MACHINES)「塔利班把他們的飛機變成了鞦韆和玩具……」(Talibans have turned their planes into swings and toys……)。

趙立堅推特發布最新視頻,並配文「帝國及戰爭機器的墳場」。(Twitter@zlj517)

視頻發布後引發熱議。有網友表示,「阿富汗人民失去了他們的生命以及甜蜜的童年回憶。現在他們應該享受生活了,全世界應該幫助他們。」

還有網友表示,「美國沒有給阿富汗人民帶來民主和自由,卻留下了災難和貧窮。」更有網友諷刺,「這蕩的是鞦韆嗎?是美帝的臉面啊」「美國皮厚根本不在乎這些,他現在要集中精力對付中國」。

此前,官方新華社衛星新聞實驗室發布了一組衛星圖,並配文稱,20年阿富汗戰爭,一場從500多公里外的太空都可以觀測到的悲劇——謊言、殺戮、欺凌,死亡、荒涼、衰退。超級大國的軍隊將這場災難強加於極度貧困且弱小的平民,但最終卻無法取勝,甚至無法體面地撤離。這是美國歷史上最漫長的戰爭。

對於此前喀布爾的撤軍亂象,8月17日,外交部發言人華春瑩發布了一條推特(Twitter)提及了此事。華春瑩表示,人們看見了1975年的越南,現在又看見了阿富汗。

隨後,華春瑩又發布了一條推特說,「從實力的地位出發」(from a position of strength)。並配上了喀布爾機場美軍警戒線照片和美軍在西貢撤軍行動中著名的「西貢鐵拳」照片。