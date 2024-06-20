雲南保山市長陳銳離世　終年52歲　父涉嚴重違紀違法上月被查

據《紅星新聞》報道，雲南省保山市委副書記、市長陳銳，日前離世，終年52歲。目前，陳銳的個人履歷已從當地政府網站中撤走。

值得一提的是，陳銳的父親陳世貴是雲南省曲靖市委原副書記，今年5月因涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。



雲南省保山市委副書記、市長陳銳，日前離世，終年52歲。（紅星新聞）

官方履歷顯示，陳銳於1972年6月生，雲南曲靖宣威人氏。陳銳於1992年起參加工作，最早供職於雲南省曲靖地區宣威縣煤炭供銷公司，並於1996年至1998年間擔任該公司黨支部副書記、副經理。

從宣威縣煤炭供銷公司離開後，陳銳擔任曲靖市沾益縣沾益鄉黨委副書記，繼而擔任沾益縣縣委副書記、陸良縣縣委書記、怒江州委常委、統戰部部長、瀘水市委書記等職。2021年，陳銳任楚雄州委常委、常務副州長。

目前，陳銳的個人履歷已從當地政府網站中撤走。（保山市人民政府）

據保山市第五屆人民代表大會第三次會議第一號公告，保山市第五屆人民代表大會第三次會議於2023年3月23日選舉陳銳為保山市人民政府市長。

值得一提的是，陳銳是曲靖市委原副書記陳世貴之子。雲南省紀委監委5月30日通報稱，陳世貴涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。公開資料顯示，陳世貴1949年10月生，雲南宣威人。

自陳世貴被查後，包括「清風雲南」在內的諸多媒體評論區，都有網民留言稱「嚴查宣威」，並不約而同點名幾名宣威籍的陳姓官員，包括陳銳、陳世波、陳世禹。

陳銳是曲靖市委原副書記陳世貴之子，圖為陳世貴。（百度百科）

官方通報顯示，今年4月以來，曲靖市副市長李金林，曲靖市住房和城鄉建設局局長呂正果，曲靖市住房和城鄉建設局原副局長龍輝，曲靖市中級人民法院原副院長、二級高級法官陳永劍，曲靖市交通運輸局局長欒亞紅等多名幹部先後被查。

6月以來，保山市人民政府官網上關於陳銳的消息變少，但據當地媒體報道，6月7日，陳銳還前往保山部分高考考點開展巡視檢查。這也是能公開查到的關於陳銳的最後為數不多的工作信息。此外，陳銳的個人履歷信息，已於20日從保山市人民政府官網撤下無法查閱。