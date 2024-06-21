梅州暴雨成災　梅縣及蕉嶺縣9死6失蹤　共逾9.7萬人受災

廣東省梅州市於6月16日起，廣泛地區遭遇暴雨，其中僅在梅縣及蕉嶺縣，已造成9人死亡、6人失蹤，兩縣受災人數共逾9.7萬，直接經濟損失預計共逾47億元，相關搶險救災及重建工作正在進行。



梅州市蕉嶺縣於16日及17日，全縣平均雨量188.4毫米，最大雨量的廣福鎮更達341.4毫米。石窟河、松源河出現有紀錄以檢最大洪水，7個鄉鎮嚴重受災。截至今日（20日）下午4時，蕉嶺縣受災人員64,947人，5人死亡、2人失蹤，預計直接經濟損失約36.5億元。

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入汛以來，梅州梅縣雨量較常年同期偏多76%，特別是6月16日。由於石窟河、松源河造成的洪水，引發泥石流等災害，造成松源、白渡等7個鄉鎮嚴重受災。據初步統計，梅縣區受災人員32,083人，5,871間房屋倒塌或損毀、40座橋樑及28.6公里堤防受損，另有1586.32公頃農作物受災等，預計直接經濟損失約10.63億元。截至今日下午4時，因災造成4人死亡、4人失蹤。

2024年6月20日，梅州市平遠縣泗水鎮文貴村斷路、斷電、斷水、通訊中斷，一度成為「孤島村」。經過各方救援力量連日奮戰，終於打通了通往文貴村的道路。（新華社）

另外，平遠縣泗水鎮因洪災斷水、斷電、斷網，多處道路亦因山泥傾瀉損毀，一度與外界失去聯繫。經過當局搶修，部份道路昨日（19日）恢覆通車，鎮中心道路今日仍被淤泥覆蓋，部份房屋損毀嚴重。