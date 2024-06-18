梅州雨災5死15失蹤　水深兩層樓兼道路中斷　搜救深夜持續

廣東梅州6月16日遭遇暴雨，局部地區雨勢驚人，全市多地受災嚴重。其中，平遠縣泗水鎮24小時雨量高達369.3毫米。截至17日，平遠縣泗水鎮、仁居鎮、東石鎮、蕉嶺縣南礤鎮、梅縣區松源鎮等多處，發生山洪暴發、山泥傾瀉等災害，至少5人死亡、15人失聯、13人受困。救援工作至深夜持續，但當局指現場情況較為複雜。福建省龍岩市也暴雨成災，其中武平縣多處山泥傾瀉，已知至少4人死亡，2人失蹤。



據內地媒體紅星新聞報道，昨晚（17日）晚上10時許，正在平遠縣參與救援的廣東藍天救援隊處指出，當地消防部門已經出動直升機等，與救援隊共同疏散受困群眾。但受災較為嚴重的部份地區，積水高達建築物二樓，加上水浸、山泥傾瀉等因素造成道路中斷，現場情況較為複雜。

廣東梅州出現水災。（央視新聞）

縣內松源鎮受災情況相對較輕，於當地生活逾30年的居民表示，從未遇過如此麽嚴重水浸。該鎮從15日晚開始因下雨水浸，至17日凌晨最為嚴重，但上午起開始退水。目前該鎮除電力尚未恢復，居民指物資供應充足，「吃飯這些暫時都沒問題，只要不再繼續下雨，應該就能恢復正常了」。