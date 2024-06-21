搞權色交易、泄露國家秘密　地質調查局原局長鍾自然被開除黨籍

據中央紀委國家監委網站消息，自然資源部原黨組成員，中國地質調查局原黨組書記、局長鍾自然涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。



經中共中央批准，中央紀委國家監委對自然資源部原黨組成員，中國地質調查局原黨組書記、局長鍾自然嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，鍾自然喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，不信馬列信鬼神，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔、職工錄用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，搞權色、錢色交易；道德敗壞；公器私用，將地質調查、礦產開發等權力作為斂財納賄的工具，搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、礦權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；違反國家保密規定，故意泄露國家秘密。

自然資源部原黨組成員，中國地質調查局原黨組書記、局長鍾自然涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。（中央紀委國家監委）

鍾自然嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、故意泄露國家秘密犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予鍾自然開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。